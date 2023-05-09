«Комсомольская правда» раздала жителям Челябинска спецвыпуск газеты ко Дню Победы

Команда "КП"-Челябинск" поздравила жителей с Днем Победы и раздала спецвыпуск газеты. Фото: Егор ИВЛЕВ

Корреспонденты «Комсомолки» всегда были на передовой войны. Военкоры издания, рискуя своей жизнью, шли на фронт ради правды о защитниках Родины. Они рассказывали людям о подвигах советских солдат, показывая, что победить врага можно благодаря героизму и верности своей Отчизне. Специальные корреспонденты и сейчас работают в зоне СВО, чтобы получить эксклюзивные материалы и рассказать читателям о происходящих событиях, историях настоящих героев, на которых стоит равняться.

Поэтому и сегодня, в 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне, команда «КП-Челябинск» вышла на пешеходную Кировку, чтобы поздравить жителей столицы Южного Урала с праздником и раздать специальный выпуск газеты горожанам. Акция проходила возле Вечного огня.

Горожане просили несколько экземпляров газеты, чтобы поделиться с соседями. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Этой традиции уже 5 лет. Мы раздаем праздничный выпуск газеты во время возложения цветов к Вечному огню, чтобы наши читатели всегда могли быть в курсе последних новостей. Помимо этого, мы поздравляем горожан, в том числе наших дорогих ветеранов, общаемся с ними и чтим память погибших в годы Великой Отечественной войны и других боевых действий, – отметила директор Челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Жители Челябинска с радостью брали газету. Многие из них просили несколько экземпляров, чтобы поделиться со своими друзьями и соседями, которые на протяжении всей жизни читают «Комсомолку». Попутно горожане рассказывали корреспондентам истории своих отцов и дедов.

Акция проходила возле Вечного огня. Фото: Егор ИВЛЕВ

Петр Терентьев приходит к мемориалу каждый год, чтобы возложить цветы и почтить память погибшего во время войны отца.

– Мой отец воевал на Калининском фронте, погиб во время Ржевско-Сычевской операции. Я был на братской могиле, где он похоронен. На парад хожу каждый год, и буду ходить, пока ноги держат. Это обязанность сына погибшего воина, – поделился Петр Константинович.

Напомним, утро 9 мая началось в Челябинске с возложения цветов к Вечному огню, после чего на центральной площади прошел Парад Победы, в котором приняли участие 1 800 человек, а военной техники было задействовано около 75 машин. В 19:00 жителей ждет праздничный концерт на площади у Торгового центра, где выступят Полина Гагарина и Сергей Безруков. В 22:00 под завершающие песни над набережной Миасса прогремит праздничный салют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самое актуальное по теме Дня Победы в Челябинске собрали в отдельную подборку

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru