Совместно с профсоюзом: металлурги Златоуста успешно провели областной конкурс по охране труда

На площадке Златоустовского металлургического завода участники и представители команд приняли участие в конкурсе «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». Фото ЗМЗ

На промышленной площадке Златоустовского металлургического завода прошел конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда», организованный профсоюзным комитетом завода и областным комитетом Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). Конкурс был приурочен к Всемирному Дню охраны труда, который отмечался в конце апреля.

В конкурсе приняли участие 14 команд предприятий металлургической отрасли Челябинской области. В составе команд выступали по два человека - уполномоченный по охране труда и специалист по охране труда. Одно из условий — участники должны были представлять профсоюзную организацию предприятия. За златоустовских металлургов достойно выступили уполномоченный по охране труда ЦЛАП — Михаил Земсков и специалист по охране труда УПЭБ и ОТ — Анна Куртышова.

Златоустовский металлургический завод достойно представили уполномоченный по охране труда ЦЛАП - Михаил Земсков и специалист по охране труда УПЭБ и ОТ - Анна Куртышова. Фото ЗМЗ

ЧЕТЫРЕ ИСПЫТАНИЯ

В течение двух дней участники прошли испытания в четыре этапа. Первый — «Выявление нарушений» (необходимо было найти и определить нарушения требований и правил безопасности), второй — «Компьютерное тестирование по охране труда» — в течение 24 часов каждому члену команды необходимо было ответить на 50 вопросов.

Второй день конкурса проходил в стенах Дворца культуры «Металлург». Участники соревновались еще в двух этапа.

«Средства индивидуальной защиты» - здесь участники в соответствии с выбранным билетом, учетом специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков должны были правильно подобрать средства индивидуальной защиты, а также дать ответы на тестовые вопросы. Заключительный конкурс — «Оказание первой помощи». К слову, все участники смогли «реанимировать пострадавшего» (специальный тренажер).

По итогам четырех этапов абсолютными победителями во всех испытаниях стала команда ОАО «ММК-Метиз». Второе место у специалистов Ашинского металлургического завода, третье — у ООО «Мечел-Кокс».

Участники соревновались в четырех конкурсных этапах. Фото ЗМЗ

Участников масштабного конкурса на торжественной церемонии закрытия награждали руководители Горно-металлургического профсоюза России, Златоустовского металлургического завода и администрации Златоуста.

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— Профсоюзный конкурс дал возможность специалистам по охране труда и уполномоченным со всей Челябинской области делиться профессиональным опытом, совершенствовать деятельность по защите здоровья и прав работников предприятий, воспитать здоровый соревновательный дух. Уверен, такие мероприятия получат продолжение и станут традиционными. Внимание и участие со стороны руководства предприятия, со стороны службы персонала завода подвигло Челябинскую областную организацию Горно-металлургического профсоюза России к проведению конкурса именно на площадке Златоустовского металлургического завода. Именно то социальное партнерство, которое налажено и эффективно работает, позволило провести этот конкурс на высоком уровне, — отметил Андрей Шведов, заместитель председателя ГМПР РФ.

Награды победителям и призерам. Фото ЗМЗ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Горанов, председатель Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России:

— Это конкурс, ставший уже традиционным, показывает лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда. Это ноу-хау нашей челябинской областной организации. Здесь проходили соревнования между командами, которые состоли из инженера по технике безопасности и охране труда и представителя профсоюзной организации. Именно в команде они проходят все этапы конкурса, и, я думаю, от этого выигрывает и работодатель, и сами работники. Поскольку именно через совместную работу по охране труда достигаются хорошие и должные результаты.

Сергей Марченко, генеральный директор Златоустовского металлургического завода:

— Охрана труда - один из важнейших вопросов, который постоянно находится у меня на личном контроле. Сохранение здоровья наших работников, снижение травматизма — это один из наших приоритетов. Уверен, что слаженная работа ведущих специалистов УПЭБиОТ и уполномоченных по охране труда приведет к повышению уровня знаний в этой важной сфере каждого работника предприятия. На нашем заводе с профсоюзом принято работать и притом в тесном сотрудничестве. Мы принимаем все предложения профкома. Отмечу, что конкурсанты проявили себя с лучшей стороны, показали себя профессионалами своего дела. И наш завод совместно с профсоюзами всегда рад принимать такие профессиональные конкурсы.

КСТАТИ

2023 год объявлен Челябинской областной организацией Горно-металлургического профсоюза России Годом социального партнерства. Областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда» прошел в рамках этого мероприятия. Профсоюзный комитет и администрация Златоустовского металлургического завода откликнулись на просьбу о проведении отраслевого конкурса, расширяя рамки социального партнерства. Организаторы отметили, что помощь в организации масштабного форума — яркий пример эффективного социального диалога на заводе, на других отраслевых предприятиях.

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