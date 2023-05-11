Обыкновенное чудо: результативность в ЭКО в Челябинске увеличилась в 2 раза

Если раньше приживалось лишь 30% пересаженных эмбрионов, то сейчас – почти 70%. За сухими цифрами - судьбы людей, которые мечтают родить ребёнка. И, конечно, усилия врачей.

Стать мамой и обрести долгожданное счастье хочет каждая женщина. Когда забеременеть не получается, на помощь приходят узкие специалисты – генетики, репродуктологи. В «ДНК Клинике» знают, как помочь родить здорового малыша. Специалисты клиники проводят предимлантационное генетическое тестирование (ПГТ- А) эмбрионов. Благодаря диагностике эмбриона еще до переноса его в полость матки будущей мамы эффективность этой процедуры достигла 67%. Таких успехов специалистам удалось добиться именно за счет уникального генетического анализа.

Довольно часто врачи-генетики слышат от своих пациентов: у моих родителей много детей, и у родственников проблем с зачатием не было. Почему это произошло именно со мной? В чем причина?

Чтобы ответить на эти вопросы, специалист назначает базовое обследование. Сначала генетики исследуют кариотип – полный хромосомный набор клетки. Поскольку в обычной жизни отклонения никак не проявляются, их носители об этом и не подозревают. Но когда эмбриону достается неправильное количество генетического материала, он не способен развиваться. По статистике, 55% эмбрионов имеют хромосомные аномалии. Это значит, что при ЭКО есть риск невынашивания или рождения детей с генетическими нарушениями, например с синдромом Патау, Дауна, моносомией, трисомией, мозаицизмом и другими.

Предимлантационное генетическое тестирование (ПГТ- А) выявляет хромосомные аномалии, которые и лежат в основе генетических заболеваний.

— Когда генетик проводит пациента через набор определенных тестов, он может сказать: у вас есть такие-то риски. Мы займемся профилактикой либо, если рисков нет, можем спокойно идти на ЭКО, – рассказывает генетик, кандидат биологических наук Ольга Глебовна Площанская. – У каждого человека есть 3-5 плохих генов. Иногда пару создают люди, у которых поломан один и тот же ген. В таких случаях есть риск, что у здоровых отца и матери родится больной ребёнок. Но сейчас есть тесты, которые позволяют убедиться, что эта история не может случиться.

Процедура ЭКО для женщины и в эмоциональном плане не простой процесс. Большинство пациенток очень переживают в этот момент, просыпаются с одной мыслью: получится или не получится? ПГТ-А помогает предотвратить и лишние тревоги, и ненужные переносы.

— Какие страхи обычно у будущих родителей? Что эмбрион пострадает в тот момент, когда клетки возьмут на анализ. Но это заблуждение. Процедура ПГТ-А абсолютно безопасна. Клетки берутся не внутри эмбриона, а с поверхности, и поэтому потеря двух-трех клеток никак не влияет на дальнейшую жизнедеятельность эмбриона. Но в этих клетках можно выделить ДНК будущего малыша и посмотреть количество хромосом. Причем не только количество, но и качественный состав, то есть изменение внутри хромосом. Это позволяет нам заведомо знать, что с генетическим набором эмбриона. Если он неправильный, то переносить его неэффективно. В лучшем случае беременность просто не наступит, в самом плохом – может родиться ребенок с серьезной патологией. Поэтому возможность отобрать эмбрионы – это возможность гарантировать родителям определенную генетическую безопасность. Не 100-процентную, но высокую, – объясняет Ольга Глебовна.

С тех пор как люди начали делать ЭКО, выяснилось, что почти половина вполне благополучных на внешний вид человеческих эмбрионов имеют хромосомную патологию. В естественном цикле зачатия эти эмбрионы просто не приживаются, и женщина не знает, что произошло зачатие. Еще порядка 20% эмбрионов с патологией вначале развиваются, но останавливаются в развитии до 12 недель беременности, то есть происходит выкидыш. И только 30% эмбрионов превращаются в рожденных детей. С помощью предимплантационного тестирования врачи сами делают отбор здоровых эмбрионов, отсекая заведомо нежизнеспособные и повышая таким образом эффективность ЭКО.

— Я работаю в клинике с 2011 года. Когда мы только начинали проводить ЭКО, считалось, что 30% эффективных процедур - это хороший результат. То есть мы тогда достигли практически биологического предела. Сейчас у нас 67% эффективности – это цифры клиники за прошлый год. То есть применение предимплантационного тестирования повысило успешность ЭКО более чем в 2 раза, - уточняет врач–генетик.

Но в этом заслуга не только специалистов по наследственным заболеваниям. Ведь важно не просто обнаружить проблему, но и выбрать правильную тактику ее устранения. А этим занимаются уже другие доктора – репродуктологи. Они помогают не упустить драгоценное время, отведенное человеку для зачатия ребенка. С возрастом женщина теряет количество фолликулов, от которых зависит успешность зачатия. Если супруги планируют рождение ребенка, но в течение года при регулярной половой жизни беременность не наступила – это серьезный повод не тянуть с визитом к врачу.

— Это очень важно, потому что время работает против вас. 5 лет назад гинекологи пытались сами справиться с бесплодием, в итоге женщины теряли драгоценное время, и приходилось прибегать к помощи донорских яйцеклеток. Однако в последнее время тенденция радует: участковые гинекологи стали чаще направлять к нам своих пациентов. И особенно радует, что люди стали приходить поговорить с врачом о своих проблемах «на всякий случай». Мы задаем нужные вопросы, точно определим причину бесплодия и разработаем алгоритм, как дальше действовать, – отмечает заведующая отделением ЭКО, репродуктолог, хирург, акушер- гинеколог Марина Витальевна Иванцова.

Врачи рекомендуют семейным парам прийти на консультацию именно вдвоем — эффективность от разговора с обоими супругами всегда выше. Для доктора важна каждая деталь в вашей родословной, но не всегда муж или жена обладают такой информацией.

В «ДНК Клинике» есть возможность получить бесплатную консультацию репродуктолога. Бывает, что женщине нужно задать специалисту лишь несколько вопросов. Конечно, всю информацию лучше заранее уточнить. Предотвратить проблему всегда проще, чем потом с ней бороться.