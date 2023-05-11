«Еще раз заорешь на меня – выкину»: кондуктор разбил голову пассажирке, вышвырнув ее из автобуса

Драка длилась недолго. Фото: О, Курган / ВКонтакте

В курганском ПАЗике №41 прямо на глазах у пассажиров произошла серьезная драка. Кондуктор, взрослый мужчина, начал спорить с несколькими женщинами, которые ехали в автобусе. Слово за слово, и вот они уже посылают друг друга и покрывают матом. А потом кондуктор хватает одну из них и выкидывает одну на улицу. Конфликт попал на видео.

Разбил голову за пропущенную остановку

Началась ссора с другой женщины – в кадре она в ярко-красной куртке. Ее возмутило, почему кондуктор (по словам очевидцев, изрядно подвыпивший) не спросил, выходит ли кто-то на остановке. Но тот только начал упрекать в ответ, а слушать отказывался.

– На меня не ори! Еще раз заорешь на меня, выкину, – кричит в запале кондуктор.

Под причитания и оскорбления до остановки все же доехали. И тут одна из женщин решила спросить у кондуктора, в чем причина такого отношения. Она наклонилась к нему вместе со своей банкой энергетика и дотронулась. Мужчина разозлился и толкнул ее, напиток разлился по салону. Началась драка. После пары ударов кондуктор схватил ее за волосы и спиной вперед выкинул из автобуса.

Женщина безвольно упала, сжалась и не реагировала на происходящее. Пассажиры запаниковали.

– Она отключилась, она отключилась, мама! – закричала девочка, которая сидела рядом с дверью и все видела.

Кондуктор вышел, проверил, в каком состоянии его оппонент, и вернулся обратно с окровавленными руками. Женщина разбила голову.

А что сейчас?

Пострадавшая выжила и в тот же день написала заявление в полицию.

– 8 мая информация о причинении телесных повреждений зарегистрирована. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, – сообщили КП-Челябинск в полиции Курганской области.

Пока о возбуждении уголовного дела нет и речи, но кара уже настигла кондуктора-борца. По данным Союза транспортных организаций Курганской области, его уволили. А водитель получил выговор за то, что не вмешался в конфликт.

Что интересно, снимали конфликт сразу несколько человек. Но вмешиваться в ссору никто не захотел.

Несколько лет назад похожая ситуация произошла в Челябинске. Тогда водитель автобуса выбросил пассажира на улицу после спора из-за оплаты проезда.

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