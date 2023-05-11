Курган заволокло дымом из-за пожаров в соседних регионах

Город заволокло дымом вечером. Фото: Типичный Курган / Vk.com
Вечером 11 мая улицы в Кургане заволокло дымом. Причиной такого явления стали пожары, которые бушуют в соседних регионах. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.
— По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов, преимущественно Свердловской области, — уточнили в правительстве Курганской области.
Глава Кургана Елена Ситникова призвала автомобилистов быть внимательными. По ее словам, на дорогах из-за дыма стоит плохая видимость.
— На территории региона наблюдаются задымление и смог от пожаров. Будьте осторожны и внимательны на дорогах, передвигаясь в условиях плохой видимости, — обратилась к жителям в своем телеграм-канале Елена Ситникова.
Водителям советуют использовать противотуманные фары, пешеходам – световозвращающие элементы на одежде. При себе рекомендуется иметь маски и респираторы, а также питьевую воду.
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