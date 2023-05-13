В Челябинске Mercedes влетел в подземный переход на Теплотехе

В машине сработали подушки безопасности. Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

В Челябинске ночью Mercedes на скорости влетел в подземный переход на остановке Теплотехнический институт. На записи уличной камеры «Интерсвязи» видно, как машина высекала искры об асфальт перед аварией.

– Водитель, мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес» совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидывание автомобиля в подземный переход, – уточнили в ГИБДД.

Ударившись о крышу подземного перехода, машина «нырнула» на ступеньки и осталась стоять на капоте в вертикальном положении. В машине, кроме 25-летнего водителя, было двое пассажиров. Одному парню 23, другому – 20. Все они пострадали.

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