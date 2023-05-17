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Происшествия17 мая 2023 8:48

«Уехал в неизвестном направлении»: пропавшего мужчину нашли мертвым в гараже

В Челябинской области в гараже нашли тело пропавшего мужчины
Олег КОСТЕНКО
Гараж, где нашли тело, был закрыт изнутри.

Гараж, где нашли тело, был закрыт изнутри.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Миасса Челябинской области Андрей Быков пропал 11 мая. Из дома 47-летний мужчина уехал на своем синем Peugeot. Больше на связь с родными и близкими он не выходил. «Уехал в неизвестном направлении» писали в ориентировках, также указывая приметы мужчины - 170 сантиметров роста, худой, синяя куртка, джинсы и черные ботинки.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Спустя несколько дней Андрея Быкова нашли мертвым в гараже. Рядом стояла его машина. Возможно, ее работа в закрытом помещении и стала причиной гибели мужчины.

– Предположительно, смерть не несет криминального характера. Гараж был закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, – сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

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