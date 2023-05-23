«ЧистоПарковый»: летом в «Парковом» появятся новые сквер и экотропа

Через рощу дети ходят в образовательный центр Фото: Егор ИВЛЕВ

Два новых «зеленых» пространства появятся в «Парковом» уже в августе этого года. Сквер 55 микрорайона и экологическую тропу «ЧистоПарковый» благоустроят по программе «Инициативное бюджетирование». Как идут работы и чего ждать местным жителям, проверили глава Челябинска Наталья Котова и депутаты городской Думы в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия».

Сквер для взрослых и детей

Новый современный сквер появится в березовой роще между улицами Бейвеля, Габдуллы Тукая и Александра Шмакова. Со временем жители натоптали стихийные тропинки, их и «повторяют» сейчас рабочие. Но сделают это качественно, чтобы гулять или ходить от остановки до дома было удобно и безопасно.

– Мы с жителями долго обсуждали этот проект, зимой проводили собрания вместе с депутатами городской Думы и местными депутатами. Почти все предложения и просьбы жителей были учтены, – отмечает глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Один из запросов – площадка не только для выгула, но и для дрессировки собак. Ее уже огородили, скоро добавят разные элементы: барьеры, горки и тренировочные снаряды.

– Планируем, что площадка для выгула и дрессировки собак заинтересует жителей Северо-Запада, и они будут приезжать сюда со своими питомцами, – отметила глава города Наталья Котова.

А пока в сквере трудятся рабочие. Недавно расчистили территорию: убрали угнетенные и аварийные деревья, валежник. Но беспокоящихся о природе успокаивают – в проекте есть и высадка новых зеленых насаждений: деревьев и кустарников. У входной группы уже высадили сибирскую ель.

3. Дорожки делают набивные – как в лесу Фото: Егор ИВЛЕВ

Но все же обустраивают сквер для людей, поэтому в проекте есть два игровых детских городка и площадка с уличными тренажерами. Рядом с рощей как раз строят детский сад, а с другой стороны находится образовательный центр.

Для безопасности в сквере установят 7 видеокамер. А в темное время суток тропинки будут освещать 47 светильников. Благоустраиваемая площадь – 47 тысяч кв.м.

– Мы создадим этот сквер, но на будущее надо планировать, чтобы мы закончили эту зону как парк. Будем здесь работать, чтобы из сквера превратить его в парк, как «Плодушку» или парк Дружбы, – отметила Наталья Котова.

Муниципальный контракт более чем на 15 млн рублей заключили в начале марта. Сейчас работы выполнены на 50%, полностью их должны завершить 15 августа 2023 года.

Познавательная экотропа

Еще одно красивое пространство, которое скоро появится, экологическая тропа «ЧистоПарковый». Она соединит детский сад, образовательный центр №5 и жилые дома.

Эту территорию рощи будут обустраивать аккуратно. Лес останется лесом, но с удобными тропинками, освещением и зонами отдыха для детей и взрослых.

– Здесь можно будет гулять на протяжении двух километров! – отметила глава города.

Обшарпанные фонари заменят новыми стильными гирляндами, разваливающиеся лавочки – трибунами, а советские тренажеры – комплексом воркаута.

На экотропе, как в городском бору, появятся познавательные станции с декорациями: «Цветочная», «Птичья», «Березовая», «Метеорологическая». Это поможет учащимся образовательного центра №5 исследовать окружающий мир не только по учебникам. Ведь пешеходные маршрут охватывает сразу несколько экосистем в их естественном виде, природном.

Узнать что-то новое смогут и простые гости экотропы. В роще установят указатели и информационные стенды. А для птичек повесят скворечники.

К слову, тротуар делают как настоящий лесной – набивным способом. Между бортовыми камнями насыпают песок, щебень и затем гранитный отсев.

Управление экологии и природопользования Челябинска заключило контракт на 9,3 млн рублей с подрядчиком, который благоустраивает сквер. Пока работы выполнены на 10%.

Как идут работы, проверили глава города Наталья Котова, глава Курчатовского района Сергей Антипов и депутат гордумы Эмиль Абубакиров Фото: Егор ИВЛЕВ

Выбрали сами

Именно эти места для благоустройства выбрали сами жители «Паркового» по программе «Инициативное бюджетирование». Каждый челябинец может выделить проблемные места, а потом при помощи голосования горожане определят наиболее важные.

– У нас в этом году по программе в Курчатовском районе делаются 9 объектов: сквер 55 микрорайона, экопарк и 7 дворовых территорий. По этому проекту отзывы в основном положительные. Если у жителей есть вопросы, все нюансы обговариваются на собраниях с подрядчиками. И потом все исправляют, – рассказал депутат городской Думы Эмиль Абубакиров.

Сейчас жители Челябинска отправляют заявки с местами, которые они хотели бы благоустроить в следующем году. Подробнее об этом проекте можно узнать на сайте администрации Челябинска.

По итогам голосования предыдущих лет для благоустройства выбрали березовую рощу в «Парковом». Жители этого микрорайона просили сделать сквер и тропы, по которым можно было бы гулять. Их инициативу поддержал губернатор Алексей Текслер. Благодаря этому проекты и получили финансовую поддержку.

– Нет сомнения, что эти объекты будут сданы в срок. Мы попросили даже раньше, если получится у подрядчиков, выполнить эти работы – они технически не очень сложные. Поэтому очень надеемся, что к середине лета тут уже будут обустроенные пространства, которые давно ждут жители «Паркового». И наконец-то микрорайон будет отвечать своему названию! – отметила Наталья Котова.

Все работы планируют завершить в августе, чтобы жители успели насладиться теплой погодой в новых мини-парках. Глава Челябинска Наталья Котова и депутаты городской Думы в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» уверены, что здесь будет комфортно и интересно людям всех возрастов.

КП-справка: Инициативное бюджетирование – форма участия граждан в распределении бюджетных средств для решений актуальных вопросов местного значения. Сейчас идет голосование на портале госуслуг. Проекты, получившие наибольшее количество баллов, будут реализованы.

– Инициативное бюджетирование – действенный инструмент преображения города, – рассказал депутат гордумы Эмиль Абубакиров. – Челябинцы успели это оценить. 9 объектов в Курчатовском районе будут преображены в этом году, включая и дворовые территории. Депутаты сопровождают эти проекты на всех стадиях: от помощи в оформлении инициативных предложений жителей, контроля за ходом работ, продолжая оценкой результата благоустройства, а также потом – в ходе эксплуатации объектов, в ходе непосредственного общения с избирателями.

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