В Челябинске обсудят эффективные пути от импортозамещения к технологическому суверенитету

Форум пройдёт 8-9 июня 2023 года и станет продолжением прошлогоднего форума «Импортозамещение. Новые возможности». Главная тема — межрегиональное сотрудничество и актуальные антикризисные меры господдержки как способ обеспечить экономическую независимость и производственную безопасность страны.

Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Челябинской области, областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, федеральный и региональный Фонды развития промышленности (ФРП), а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

— Обеспечить производственную независимость страны – важнейшая задача, стоящая сегодня перед всеми российскими регионами, и в первую очередь, перед такими индустриальными лидерами, как Южный Урал. Поэтому мы вновь решили собрать в Челябинске представителей органов власти и институтов развития, руководителей муниципалитетов и предприятий, предпринимателей и отраслевых экспертов, специалистов банковской и инвестиционной сфер со всей России. Программу мероприятия мы постарались выстроить так, чтобы уже второй всероссийский форум этой тематики, проходящий в нашем регионе, оказался площадкой с максимально практической направленностью, участники которой смогут провести конструктивный диалог в координатах бизнес-власть-наука, обменяться опытом с коллегами из других регионов, найти еще больше различных вариантов для роста и развития и в итоге совместно выработать эффективный алгоритм дальнейших действий, — говорит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В повестке форума такие актуальные темы:

- роль «Производительности труда» и других нацпроектов в обеспечении технологического суверенитета;

- развитие производств в кооперации с вузами;

- господдержка производителей востребованной импортозамещающей продукции;

- расширение межрегиональной кооперации, выстраивание внешнеэкономических связей и новых логистических коридоров.

— Сейчас, в условиях кардинальной смены всей мировой экономики огромное значение имеет формирование технологического суверенитета нашей страны. Для успешного научно-технического и промышленного развития нужны собственные технологии и инфраструктура. И многие российские предприятия уже добились впечатляющих успехов в этом направлении, в своих отраслях обеспечивая независимость отечественной промышленности от внешних факторов. На нашем форуме они смогут обменяться опытом и наладить друг с другом прямой контакт. При этом мы обсудим достижение технологического суверенитета не только в промышленности, но и в таких сферах, как образование, сельское хозяйство, IT, здравоохранение, и постараемся, чтобы по итогу наше мероприятие получилось таким же практически полезным и результативным, как год назад, — отмечает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

В первый день на площадке форума в Центре международной торговли на проспекте Ленина, 35 запланированы отраслевые круглые столы, посвящённые актуальным вопросам в сфере IT, агропрома, здравоохранения, образования и науки. Здесь же пройдёт всероссийская биржа промышленной кооперации. Заказчики и поставщики со всей страны встретятся вместе, что позволит им проще и быстрее выстроить кооперационные цепочки и наладить сотрудничество. Центральным событием второго дня станет пленарная сессия «Формирование технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок», участие в которой примут глава региона Алексей Текслер и федеральные спикеры.

Гости форума смогут лично оценить потенциал ряда промышленных предприятий Челябинска во время экскурсий на их площадки и посетить выставку импортозамещающей продукции южноуральских производителей, которая будет работать в шатре перед зданием ЦМТ и 8, и 9 июня.

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