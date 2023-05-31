Деньги есть, поддержку окажут: где предпринимателям Южного Урала получить займы на развитие

Эксперты сошли во мнении: для развития бизнеса сейчас самое время. Фото: Вадим АРХИПОВ

Малый и средний бизнес Челябинской области сегодня как никогда заинтересован в развитии. Новые условия не то что не испугали предпринимателей - наоборот, дали им толчок к расширению производства и запуску новых направлений. Для всего этого им нужны деньги. Где их взять под низкий процент и какие есть госпрограммы, рассказали эксперты на круглом столе в «Комсомольской правде» - Челябинск».

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Один из важных показателей, измеряющих «температуру» бизнеса, - кредитная активность. А цифры говорят, что у малого и среднего бизнеса (МСБ) все налаживается. Как сообщила начальник экономического отдела Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Ольга Лазарева, с начала 2023 года предпринимателям региона всеми российскими банками выдано кредитов на сумму около 54 млрд рублей. Это больше, чем за первый квартал 2022 года на 3%.

Ольга Лазарева сообщила, что в 2023 году предпринимателям региона выдано кредитов на сумму около 54 млрд рублей. Фото: Вадим АРХИПОВ

- Наибольшую кредитную поддержку получили предприятия сферы торговли, которые оформляли займы на пополнение оборотных средств, активно кредитовались обрабатывающие производства, строительные компании и сфера услуг, - рассказала Ольга Лазарева.

Кредитование бизнеса растет: на 1 апреля обязательства по кредитам МСБ достигли 121 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9%.

В банках тоже заметили оживление рынка кредитования. В ПСБ в этом году спрос на финансирование малого и среднего бизнеса на 11% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: Вадим АРХИПОВ

- Основной запрос идет на инвестиционные кредиты со стороны промышленных и строительных предприятий. Во втором квартале появились клиенты, которые приходят за кредитными ресурсами при помощи программ господдержки, в том числе из сферы услуг и образования, - рассказал вице-президент - региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачёв. - Рост идет разнонаправленный по всем отраслям и видам займов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - В ТОПЕ

ПСБ совместно с «Опорой России» не первый год изучают, как чувствует себя бизнес и на что рассчитывает. В Челябинской области индекс деловой активности в первом квартале этого года составил 52,5 п. - выше, чем в конце 2022 года. По словам Алексея Юхачёва, это говорит о позитивных ожиданиях предпринимателей.

- По индексу деловой активности Челябинская область на 11-м месте среди регионов. Ожидания у бизнес-сообщества и потребность в инвестиционных займах выросла почти в два раза по сравнению с четвертым кварталом прошлого года! - говорит Алексей Юхачёв. - Я это связываю с общей ситуацией в макроэкономике. Программа импортозамещения находит отражение во всех сферах деятельности. И в Челябинской области, наверное, это проявляется даже больше, чем в других регионах России.

Эксперт объяснил: крупные предприятия сейчас серьезно загружены заказами, и для изготовления комплектующих они обращаются к малому и среднему бизнесу. МСБ мобильнее, ему проще проводить модернизацию, перестраивать логистические цепочки на поставку оборудования.

Сергей Казаков: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы инструменты поддержки были максимально доступны». . Фото: Вадим АРХИПОВ

- Корпоративный клиент, который реализует программу технологического перевооружения, как правило, закупает оборудование для производства больших изделий. А чтобы изготовить для него комплектующие, запускается цепочка кооперации и задач, которые может решить малый и средний бизнес. МСБ докупают оборудование, обращаясь за финансированием к банкам-проводникам госпрограмм, - объясняет Алексей Юхачёв.

Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков добавил, что сейчас - время возможностей для предпринимателей региона:

- Это наше время. Мы видим, как даже из центральных регионов, из Москвы к нам перебираются бизнесмены. Потому что сейчас акцент делается именно на производство и промышленность.

ГОСКОНТРАКТЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ

Малый и средний бизнес активно участвует в госконтрактах в рамках № 44-ФЗ и 220 ФЗ - для их поддержки государство разработало целый комплекс мер.

- Это очень перспективное направление, в том числе для самого бизнеса, которому нужен стабильный и гарантированный заказчик. В рамках госзаказов требуется поставка самых разных продуктов и услуг: от закупок комплектующих для станков до работ по установке дорожного освещения, - говорит Алексей Юхачев. - ПСБ, как активный участник и проводник госпрограмм, предоставляет возможность получить контрактное финансирование, банковские гарантии на исполнение государственных контрактов и возврата авансового платежа, послегарантийное обслуживание.

Отдельный вид - банковские гарантии на возврат НДС, которые позволяют не изымать деньги из оборота. Если предприятие готово заключить госконтракт, обладает необходимыми компетенциями и материально-технической базой, но испытывает недостаток оборотных средств либо не готово отвлекать их из других проектов, банк готов предоставить прямое контрактное финансирование. Здесь наиболее важным является опыт исполнения подобного рода контрактов на сопоставимые объемы. ПСБ готов предоставлять до 80% от суммы неполученных денежных средств по госконтракту.

Есть еще один интересный продукт ПСБ - счет контроля. Он подходит для компаний, которые активно работают с госконтрактами, но не могут использовать имеющиеся активы для залогового обеспечения или их кредитный лимит уже исчерпан. А также для тех, кто не имеет опыта в исполнении контрактов. Счет контроля - это отдельный счет, на который поступает аванс, при этом доступ к нему есть у заказчика. То есть без его визы исполнитель контракта не может потратить ни одного рубля.

Алексей Юхачев: «ПСБ, как активный участник и проводник госпрограмм, предоставляет возможность получения контрактного финансирования и банковских гарантий на исполнение государственных контрактов». Фото: Алексей АРХИПОВ

- Это позволяет исполнителю показать свою добросовестность, а заказчику, в свою очередь, дает уверенность, что аванс по контракту будет использован именно на исполнение контракта, - объясняет Алексей Юхачёв.

По его словам, популярность контрактного финансирования растет каждый квартал на протяжении последних трех лет. Счет контроля - относительно новый инструмент в банковской системе, но он уже достаточно востребован у новых предприятий, только выходящих на рынок и не имеющих возможность получить гарантию или контрактное финансирование напрямую.

ГОСПРОГРАММЫ ДВИГАЮТ РЫНОК

В нынешних условиях весьма ощутимо поддерживают рынок государственные программы финансирования. Один из ключевых инструментов - Фонд развития промышленности. Как сообщил директор ФРП Сергей Казаков, в фонде не делят бизнес на малый и крупный, главное - чтобы он работал в сфере деятельности, подведомственной минпромторгу.

- В первую очередь мы оказываем финансовую помощь - предлагаем льготное кредитование от 1% годовых. Коммерческие банки не могут выдавать займы на таких условиях, но они могут работать с нами в связке, выступая как эксперт и соинвестор, когда это требуется. У нас есть семь своих программ, появляются новые - как региональные, так и федеральные, есть совместные программы. За весь период существования ФРП суммарно в Челябинской области привлечено 20 млрд рублей средств федерального и регионального бюджетов.

Как объясни Сергей Казаков, если бизнесу нужны оборотные деньги - поможет банк, а если капиталообразующие инвестиции - например, нужно купить станки, - то Фонд развития промышленности.

Фото: Вадим АРХИПОВ

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы инструменты поддержки были максимально доступны. В частности уменьшаем ставку. Сейчас нижняя граница по одной из программ («Цифровизация») 0,1%, по основным программам («Развитие») снижена с 2 до 1%. Смягчаются и требования к софинансированию. К примеру, по займам на модернизацию доля участия предприятия снижена до 30%, - рассказал Сергей Казаков. - Уменьшаем бюрократическую составляющую. Например, по одной из самых востребованных программ по импортозамещению время от момента обращения до получения денег составляет всего 12 дней.

Алексей Юхачёв добавил: «Время, за которое банк может выдать заем бизнесу, зависит от многих параметров. Есть программы, по которым кредит до 10 млн рублей можно получить вообще за один день - речь про оборотный заем и контрактное финансирование «Без бумаг». Причем для действующих клиентов даже без визита банк».

В Челябинской области запустили новую региональную программу - промышленную ипотеку, которая нацелена на малые и средние промышленные предприятия. Как объяснил Сергей Казаков, в отличие от федеральной промышленной ипотеки, по нашей программе средства выделяются из регионального бюджета, не через уполномоченные банки.

- Мы изначально затачивали программу не только под покупку недвижимости, но и под реконструкцию и строительство производственного помещения. Наш регион первый, кто запустил такую программу. Спрос на нее высокий, но так как запущена она была недавно, потребовалось время, сейчас ждем первые заявки, - говорит Сергей Казаков.

Еще один способ получить инвестиционный заем – кредит в банке с использованием госпрограмм. Например, по программе «Комбинированная»в ПСБ – это объединенная программа льготного кредитования, разработанная Корпорацией «МСП» и Минэкономразвития совместно с ЦБ РФ.

ОТ СТАРТАПА - ДО КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Но если ФРП оказывает помощь промышленным предприятиям, то начинающему бизнесу и самозанятым помогает центр «Мой бизнес» - их продукты адаптированы под все сферы бизнеса. Это и услуги, и торговля, и производство. За шесть лет работы больше тысячи предпринимателей Южного Урала воспользовались займами центра «Мой бизнес». В этом году по льготным программам уже выдано 200 млн рублей 90 предприятиям.

- В прошлом году линейка продуктов была расширена и адаптирована под разные сегменты - от самозанятых до крупного действующего бизнеса. У нас есть 10 программ, по которым можно получить займы от 2 до 9,5% годовых, - объясняет директор департамента привлечения Фонда развития предпринимательства Челябинской области Центр «Мой бизнес» Ирина Пронина.

Процесс оформления, по ее словам, не отнимает много времени - пакет документов стандартный, а после его подачи до получения денег проходит не более пяти дней. Минимальная ставка по самой льготной программе для приоритетных отраслей (это импортозамещение, туризм, айти, помощь участникам СВО, компании, занимающиеся быстровозводимым жильем) - на первый год ставка 2% годовых, далее 5% годовых на срок до 3-х лет. Сумма по программам финансирования составляет до 5 млн рублей для различных отраслей экономики, до 20 млн рублей - для промышленных предприятий.

Ирина Пронина, рассказала о кредитовании стартапов. Фото: Вадим АРХИПОВ

Центр «Мой бизнес» кредитует одну из самых рисковых отраслей - стартапы.

- Когда мы только ввели программу, сомнений было много. Но с каждым годом кредитов начинающим предпринимателям выдается все больше, при этом просрочек по займам мы не видим. В 2021 году выдано 40 кредитов, в 2022 году - еще больше. Совсем недавно ввели послабления - теперь получить заем стартап может уже с момента регистрации, предоставив технико-экономическое обоснование с планируемыми оборотами, - рассказывает Ирина Пронина.

Да, новые бизнесы у нас запускают, и успешно. Сферы совершенно разные. Например, семья в Магнитогорске запустила производство рулонных штор, несколько месяцев работали сами, а потом обратились за займом.

- Есть начинающие школы и студии дизайна, которые покупают оборудование на наши займы, предприниматели, которые выходит на маркетплейсы. Очень много идей появилось в 2022 году, когда страна переориентировалась на местный рынок - например, запустили производство кормов для животных, - добавляет Ирина Пронина.

Начинающим в центре «Мой бизнес» помогают не только деньгами, но и консультациями, обучением. Это своеобразное «единое окно» для предпринимателей с региональными и федеральными инструментами поддержки.

НА КАНИКУЛЫ!

Еще один способ поддержать малый и средний бизнес - реструктуризация и кредитные каникулы, которыми могут воспользоваться предприятия, если у них возникли проблемы с финансовой стабильностью.

- Для предпринимателей это реальная возможность избежать просрочки по кредитам. С 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года в банки поступило почти четыре тысячи обращений о реструктуризации кредитных договоров, в том числе около двух тысяч - о предоставлении «кредитных каникул». Одобрено около 60% на общую сумму 16,2 млрд рублей. Из них 11,5 млрд рублей - по собственным программам банков, - рассказала Ольга Лазарева. - Банки не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с клиентами, они готовы договариваться с бизнесом.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Эксперты сошлись во мнении - для развития бизнеса сейчас самое подходящее время: и банки, и государство через свои структуры планомерно поддерживают предприятия. Кроме того, по словам Сергея Казакова, в 2022 году вернулись гранты и субсидии - невозвратные деньги, которые стимулируют предпринимателей создавать новое.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ

Фонд развития промышленности Челябинской области - frp74.ru, Телеграм-канал

ПСБ в Челябинске: ул. Тимирязева, 30, тел. 8-800-333-52-42, psbank.ru

Центр «Мой бизнес», тел. 8-800-350-24-74, мойбизнес74.рф

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.