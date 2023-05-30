Если вам небезразлично будущее своих детей, не экономьте на этих вещах

Фото предоставлены героями материала

Дети – наше главное богатство, никто не поспорит. Вырастить и воспитать чадо – задачи непростые, а ещё и затратные. Лозунг «Всё лучшее – детям» заметно бьёт по семейному бюджету. Опытные родители говорят: всё же есть вещи, на которых можно сэкономить без ущерба для ребёнка. Так на чём же экономить можно, а на чём – категорически нельзя, когда воспитываешь ребёнка? Мы спросили об этом у мам из Челябинска.

Светлана, дети Анна (14 лет), Макар (9 лет), Владимир (3 года): можно – на одежде, нельзя – на безопасности

Фото предоставлены героями материала

«Когда я родила дочку, опыта в разумной экономии у меня не было никакого, поэтому, конечно же, хотелось дать ребёнку всё самое лучшее и дорогое. Помню, когда дочке было 3 года, я купила ей дорогущее оригинальное платье Chloé. Отдала за него почти половину ежемесячного пособия на ребёнка! А дочке оно не понравилось: до слёз и истерик отказывалась его надевать. В итоге спустя много лет подарила это новое платье дочке подруги. Считаю, это наглядный пример того, что на бренды обращают внимание родители, а не дети. Поэтому сэкономить можно на покупке качественной, добротной и, главное, недорогой одежды. Тем более, дети быстро растут, и гардероб приходится обновлять каждый сезон.

Не стоит экономить, на мой взгляд, на безопасности детей - мне важно знать, где находятся мои непоседы и быть спокойной за то, что с ними все в порядке. Однажды средний сын вовремя не пришел из школы домой, как оказалось, просто заигрался на площадке, забыв телефон на «беззвучке» в рюкзаке. После того случая я поняла, нужно искать альтернативные способы контроля - стала выбирать приложение, с помощью которого можно видеть местоположение детей. С тех пор в нашей жизни появилась детская подписка МТС Junior. В нее входят сервисы «Где мои дети» и «Пинго» - на карте в режиме онлайн я вижу, где находится ребенок, и теперь в случае необходимости, я сама прихожу за ним на площадку. Помимо этого, мы получили доступ к обучающим сервисам – онлайн урокам и развивашкам, развлекательным сервисам с родительским контролем, например, онлайн-кинотеатру KION. Для меня это просто идеальный вариант для учебы детей, их самостоятельных занятий, а еще впереди каникулы – летом у ребят будет доступ к интерактивным урокам, поэтому они не забудут школьную программу, и когда они соберутся гулять, я буду спокойна, зная где они находятся. Все эти плюшки в рамках подписки стоят 149 рублей в месяц, при этом, сначала можно все посмотреть и попробовать – первый месяц подписки МТС Junior идет бесплатно».

Екатерина, дети Анна (11 лет), Роман (8 лет): можно – на игрушках, нельзя – на знаниях

Фото предоставлены героями материала

«Раньше в числе постоянных трат были расходы на игрушки. Даже банально идешь в супермаркет за продуктами, что-нибудь да купишь детям. Например, 500 рублей – машинка, 700 – рублей кукла, по итогам месяца получается, что на игрушки тратишь почти столько же, сколько на еду. Также начала замечать, что у детей к новой игрушке довольно быстро пропадает интерес. И все эти куклы-машинки копятся в целые кучи. Плюсом дети растут, и у них уже появляются совершенно другие увлечения. Поэтому на игрушках можно сэкономить хорошие деньги. Сейчас игрушки, которые появляются в нашем доме, это настолки-головоломки, подаренные детям на праздники друзьями и родственниками.

Не стоит экономить, на мой взгляд, на дополнительном образовании детей. Их увлечения – это не просто интересный досуг, это инвестиции в их успешное будущее. Чем разнообразнее деятельность (у нас изучение иностранных языков, актёрское мастерство, скалолазание, брейк-данс), тем насыщеннее проходят их будни, а знания, умения и навыки, которые они приобретают в ходе занятий - не что иное, как «фундамент», который нужен любой зрелой личности».

Мария, дети Александр (12 лет), Владимир (8 лет), Вячеслав (2 года): можно – на связи, нельзя – на безопасности

Фото предоставлены героями материала

«На протяжении почти 13 лет материнства я сделала вывод, что на некоторых вещах экономить можно, а на некоторых – ну никак нельзя. Например, нельзя экономить на безопасности при перевозке детей. Поэтому каждому ребёнку мы покупаем качественные автокресла известных, зарекомендовавших себя брендов в соответствии с возрастом и весом сыновей. Сыновья с рождения ездят в автокреслах и, когда они подрастают, у нас даже не возникает вопросов: пристёгиваться или нет в машине.

Лайфхаком по экономии семейного бюджета, который уже прочно вошел в нашу жизнь, со мной поделилась соседка. Оказывается, можно сократить расходы на ежемесячные платежи, в том числе на связь, если взять несколько услуг у одного провайдера, а не у разных. Благодаря такому «опту» можно получить скидку, например, в нашей семье получилось сократить эту статью расходов на половину. Я, муж, старшие дети – мы активные пользователи интернета. Раньше у нас были разные операторы, и за каждого мы платили по 400-500 рублей в месяц. Плюс оплачивали отдельно домашний интернет и телевидение, онлайн-кинотеатр – получается, каждый месяц на это у нас уходило по 2900 рублей. Мы приняли решение перевести все номера на одного оператора и подключить его домашние услуги, выбрали для этого МТС. Во-первых, у этой компании много направлений и полезных сервисов, а во-вторых, есть возможность взять «набор» услуг и благодаря этому получить скидку. Сейчас за связь на нас с супругом и двоих детей, кабельное ТВ и интернет, онлайн-кинотеатр мы платим по 1390 рублей. Бонусом к этому мы получили страховку квартиры и имущества, а это, поверьте, важно, когда у тебя трое мальчишек!».

Марина, дети Максим (9 лет) и Тимофей (1,5 года): можно – на игрушках, нельзя – на медицине

Фото предоставлены героями материала

«Рынок товаров и игрушек для детей растёт с такой скоростью, что невозможно угнаться за новинками. Интерактивные зайцы, слаймы, мультяшные герои, всякие пищалки и «умные» погремушки – производители игрушек делают всё, чтобы родители раскошеливались как можно чаще. Я, как педагог и работник детского сада, скажу так: ребёнку важна не цена игрушки, а внимание родителей, который играет вместе с ним. Можно откупиться от ребёнка радиоуправляемым вертолётом или тявкающей мягкой собачкой. Но действительно развивающим будет только совместный досуг: строительство из кубиков, собирание матрёшки, даже сортировка пуговиц по размеру. Это всё по-настоящему развивает ребёнка.

Не нужно экономить на качественных медицинских услугах – от этого зависит здоровье ребёнка. Считаю, что нужно наблюдаться у проверенных врачей, при необходимости – у узких специалистов экспертного уровня, и посещать хорошие медицинские центры с современным оборудованием и высококвалифицированным составом докторов».

Обращаясь к читателям, спросим: на каких детских товарах и услугах вы готовы сэкономить, а на какие и не жалко раскошелиться?