«Родители собирали подписи, но не помогло»: спортклуб, где занимались около сотни детей, закрыли после анонимной жалобы

Суд запретил работу спортклуба в помещении жилого дома. Фото: UF - URAL FIGHTERS / vk.com

В Миассе запретили работу спортивного клуба, где тренировались около сотни детей. Речь идет о клубе Ural Fighters на улице Инструментальщиков. Дело в том, что помещение находится в подвале жилого дома, а по санитарным правилам заниматься детям в таких условиях нельзя.

Миасский городской суд запретил работу клуба еще в январе 2023 года. Владельцы пытались оспорить это решение, но теперь Челябинский областной суд, кажется, поставил точку.

— Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области.

Как рассказал КП-Челябинск тренер Александр Стельмах, это помещение им предоставил собственник по доброте душевной, приходилось оплачивать лишь коммунальные услуги. В клубе смешанными единобороствами занимались около сотни ребят, но нашлись и недоброжелатели. В правоохранительные органы поступила анонимная жалоба, после чего начались проверки.

— Мы делаем все на чистом энтузиазме, плюс родители детей помогают. Когда встал вопрос о закрытии клуба, собирали подписи для суда, но это не помогло, — рассказал тренер Александр Стельмах.

Сейчас для ребят будут искать другое помещение. Александр говорит, что подыскал уже парочку вариантов. По словам тренера, со стороны администрации никаких альтернативных предложений не поступало. А пока дети тренируются на улице.

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