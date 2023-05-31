Это вам не окрошка! Готовим южноуральский казачий холодный суп с бужениной на ряженке

Перетерка отлично спасает в жару.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Руси на каждом 10-15 километре дорог на местах крупных узловых перепутий стояли кузницы. Они заменяли и автосервисы и шиномонтажки, чтобы быстро приводить в порядок колеса у карет и телег. А возницы в это время могли передохнуть и перекусить. На таких колесных станциях в станице Бухаринская (Мирненский район Челябинской области) кузнец Никита Пантелеев угощал своих гостей оладьями, свекольником и перетеркой. Именно перетерку по возрожденному рецепту мы сегодня приготовим.
- Перетерка – это интерпретация холодных супов, продукты в которой перекручиваются на мясорубке. То, что сегодня считают окрошкой, раньше называли резанкой, а окрошкой - суп, ингредиенты которого крошили руками или нарубали сечкой, завяливали при комнатной температуре, а после добавляли квас или воду, - говорит кулинар Алексей Белкин. – В перетерку, которая родилась на Южном Урале, никогда не добавляли яйцо – оно «затягивало» блюдо, смешиваясь с жидкостью. А заправляли перетерку холодной ряженкой с добавлением печеного яблока.
Ингредиенты - простые и привычные.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ингредиенты
Буженина (отварная свинина, телятина) – 300 гр.
Курица (подкопченная, отварная, бедро) – 200 гр.
Огурцы – 5-7 шт. среднего размера.
Картофель отварной – 4 шт.
Морковь отварной – 2-3 шт.
Редис – 4-5 шт.
Зеленуха (укроп, петрушка, лук) – пучок.
Ряженка – 1,5 литра.
Этапы приготовления
Готовим ингредиенты. Картофель и морковь отвариваем в мундире. Раньше их запекали в печи. К слову, яйца тоже не варили в воде. Яйца ели с перетеркой вприкуску, макая в соль. Очищаем от кожуры.
Картофель и морковь отвариваем.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Курицу лучше брать пожирнее - бедро.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Буженину можно заменить на отварную говядину или свинину.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зеленуха - обязательный ингредиент.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Подготавливаем продукты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Моем овощи, подсушиваем перед тем как пропустить их через мясорубку. Первым делом запускаем огурцы – они хорошо смазывают ножи мясорубки. Как объяснил Алексей Белкин, в механической мясорубке перемол будет более интенсивным и овощи быстрее дадут сок.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Перемалывать будем в мясорубке.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Перекручиваем овощи и мясо через мясорубку поочередно в фарш. Курицу кидаем прямо с кожей. Основной перемес будет потом.
Сначала пропускаем огурец.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Потом чередуем остальные продукты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Морковь и свеклу добавляли для придания перетерке цвета.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Когда фарш готов, тщательно перемешиваем его вилкой. К слову, вареную морковь или свеклу в перетерку добавляли по желанию для цвета.
Вливаем ряженку, помешивая вилкой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Делаем углубление в середине и вливаем ряженку, перемешивая перетерку до однообразной консистенции.
- Поток людей в бухаринской станице был постоянным, поэтому в сенках всегда стояла готовая ряженка, а овощи и мясо постоянно подрубали, - говорит Алексей Белкин. – Перетерку подсаливали на ходу по вкусу, а подавали, наливая в чашку. Ее можно было есть как ложкой, так и пить. По консистенции перетерка похожа на детское питание, она очень хорошо усваивается.
И разливаем перетерку в тарелки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как рассказал кулинар, сейчас есть много интерпретаций окрошки, но перетерка – возрожденный рецепт, в котором полностью соблюдена рецептура, которая сохранилась до нашего времени в кулинарных записях Никиты Пантелеева.
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