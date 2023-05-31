Как в южноуральский Париж сбежалась вся Россия

Парижский полумарафон в этом году стал самым массовым за все время. Фото: пресс-служба губернатора.

Ехать сотни километров, чтобы потом пробежать еще 20. На что только ни готовы спортсмены и любители, чтобы надеть фирменные красные майки с нагайбакским орнаментом и ощутить атмосферу людей, которых объединяет любовь к бегу и здоровому образу жизни. Таких оказалось немало: в этом году в стартах Парижского полумарафона приняли участие более двух тысяч человек.

Возглавили один из забегов, «парижскую милю», губернатор Челябинской области Алексей Теклсер и олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский.

— С каждым годом Парижский полумарафон проходит все ярче, — поделился впечатлениями Алексей Текслер. — Большой спортивный праздник стал одним из брендов Челябинской области и собирает гостей со всей страны. Сюда приезжают не только для участия в спортивных дисциплинах, но и за атмосферой. Благодаря стараниям организаторов и участников она здесь потрясающая.

ЛЮБОВЬ И ГУСИ

Второй год Парижский полумарафон поддерживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это заключается не только в его личном участии в забеге. Ведь, принимая большое количество спортсменов со всей страны, село становится визитной карточкой всей Челябинской области. Так, в Париже отремонтировали дороги, местный Дворец культуры, на ремонт музея пошли средства со стартовых взносов.

В этом году преобразилась и главная достопримечательность. Башню окрасили в золотистый цвет, сделали новый шпиль и ночную подсветку. Кстати, вышка в Париже проявилась 18 лет назад в память о событиях 1812 года. Вернувшись после победы над Наполеоном, казаки-нагайбаки основали на Южном Урале поселения с названиями европейских столиц.

История появления Парижского полумарафона говорит о том, насколько людям не хватает событий, которые будут напитаны своими традициями. Первый забег состоялся в 2016 году, тогда на дистанцию вышли всего 250 человек.

— В то время я работала директором детской спортивной школы, — вспоминает организатор Светлана Мамедалина. — Мне хотелось детям из села показать более масштабные соревнования, а вывозить на крупные мероприятия сложно, поэтому решили делать здесь, но по всем правилам, с привлечением грамотной судейской команды.

Постепенно южноуральский Париж стал привлекать все больше спортсменов со всей страны. А само событие обросло традициями и легендами. Так, в 2019 году вместе с участниками на дистанцию выбежал гусь. Животное моментально стало символом соревнований, а его изображение даже появилось на медалях для победителей детского забега.

Еще одна традиция зародилась в этом году. Странно, что до этого никто не додумался раньше. Ведь местная эйфелева башня — идеальное место для романтики. Прямо во время марафона один из бегунов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

ПРИЕЗЖАЮТ СЕМЬЯМИ

Для многих марафон стал настоящим семейным праздником. Несколько дистанций (от 150 метров для детей до 21 км для профессиональных спортсменов) позволяют выйти на соревнования вместе бабушкам, дедушкам, детям и внукам.

Василий Арапов увлекся бегом в 2016 году. В забеге 2023 года приняли участие помимо него еще 13 его родственников: жена и двое детей, семья брата, тети, дяди и их дети. В Париже не только повидались со всей родней, но и отметили день рождения.

— В день марафона у моей сестры был день рождения, — рассказывает Василий. — Наталья специально приехала из Москвы, чтобы пробежать и отметить праздник с нами. Самому старшему частнику из моей семьи больше 60-ти, а самому младшему — 4 года. Дедушка участвовал в скандинавской ходьбе, а внук пробежал детскую дистанцию — 150 метров.

Собирает всех своих подопечных и их семьи и посол ГТО по Челябинской области, двукратная рекордсменка мира и Европы, тренер Евгения Зинурова. Она стала первой, кто вывел на дистанцию «особенную» спортсменку.

— В этом марафоне я решила пробежать с «особенным» ребенком, надеюсь, в следующий раз другие последуют моему примеру, — рассказала «КП» — Челябинск» Евгения Зинурова.

Но не для всех парижский марафон — это просто спортивный праздник и повод встретиться с родственниками. Это серьезные соревнования с профессиональными судьями. Так, на дистанцию вышла участница Олимпийских игр Галина Богомолова. В 2024 году марафон решено разделить на два дня, чтобы спортсменам было удобнее подготовиться и бежать длинную дистанцию.