Завершается голосование на конкурсе «Клиника года — 2023»

Каждый победитель получит медаль, грамоту и подарок. Фото: Антон ИВАНОВ
«Комсомольская правда-Челябинск» объявляет о завершении голосования на конкурсе «Клиника года — 2023». Всего в нем более 40 номинаций. Основные поделены на блоки: один для государственных клиник и несколько — для частных: многопрофильные клиники, узкоспециализированные клиники и кабинеты, диагностические центры и стоматологии.
Народное голосование началось 1 марта и продлится до 31 мая включительно. Кто станет Клиникой года — решать вам. Переходите по ссылке и голосуйте.
Помимо основных номинаций, с прошлого года действуют и дополнительные награды:
- по итогам оценки «Тайный покупатель» для коммерческих клиник,
- по итогам оценки узкоспециализированных направлений «по форме заявки» для коммерческих клиник;
- по итогам отзывов, предоставленных партнером премии – сервисом 2GIS, для государственных и коммерческих клиник.
Кроме того, лучшую клинику выберут редакция «Комсомольской правды» в Челябинске и региональное министерство здравоохранения.
Подведение итогов состоится с 1 по 10 июня. А церемония награждения пройдет в преддверии Дня медработника – 15 июня.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
По всем уточнениям и вопросам обращайтесь в челябинский филиал «Комсомольской правды» к Евгении Вараксиной e.varaksina@phkp.ru.
ПАРТНЕРЫ
Генеральный партнер премии — Уральский медицинский колледж «Ю-Мед» второй год подряд поддерживают наш конкурс и становятся генеральным партнером. Официальный партнер — «Альфа страхование». Партнер премии — сервис 2ГИС.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
2GIS, медиахолдинг «Первый областной» 1obl.ru, радио «Интерволна», а также все площадки медиахолдинга «Комсомольская правда — Челябинск» Chel.KP.ru.
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