Завершается голосование на конкурсе «Клиника года — 2023»

Каждый победитель получит медаль, грамоту и подарок. Фото: Антон ИВАНОВ

«Комсомольская правда-Челябинск» объявляет о завершении голосования на конкурсе «Клиника года — 2023». Всего в нем более 40 номинаций. Основные поделены на блоки: один для государственных клиник и несколько — для частных: многопрофильные клиники, узкоспециализированные клиники и кабинеты, диагностические центры и стоматологии.

Народное голосование началось 1 марта и продлится до 31 мая включительно. Кто станет Клиникой года — решать вам. Переходите по ссылке и голосуйте.

Помимо основных номинаций, с прошлого года действуют и дополнительные награды:

- по итогам оценки «Тайный покупатель» для коммерческих клиник,

- по итогам оценки узкоспециализированных направлений «по форме заявки» для коммерческих клиник;

- по итогам отзывов, предоставленных партнером премии – сервисом 2GIS, для государственных и коммерческих клиник.

Кроме того, лучшую клинику выберут редакция «Комсомольской правды» в Челябинске и региональное министерство здравоохранения.

Подведение итогов состоится с 1 по 10 июня. А церемония награждения пройдет в преддверии Дня медработника – 15 июня.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

По всем уточнениям и вопросам обращайтесь в челябинский филиал «Комсомольской правды» к Евгении Вараксиной e.varaksina@phkp.ru.

ПАРТНЕРЫ

Генеральный партнер премии — Уральский медицинский колледж «Ю-Мед» второй год подряд поддерживают наш конкурс и становятся генеральным партнером. Официальный партнер — «Альфа страхование». Партнер премии — сервис 2ГИС.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2GIS, медиахолдинг «Первый областной» 1obl.ru, радио «Интерволна», а также все площадки медиахолдинга «Комсомольская правда — Челябинск» Chel.KP.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru