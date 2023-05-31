25 лет работы на результат: история первой на Южном Урале клиники молодости и красоты

Генеральный директор и врач высшей категории сети медицинских центров косметологии Jeternel Ирина Байбурина. Фото: Jeternel

В поисках вечной молодости и красоты многие забывают о самом главном – собственном здоровье. Опытным косметологам приходится так часто исправлять ошибки дилетантов, что об этом можно складывать легенды. Но одно дело здоровье восстановить и совершенно иное – его сохранить. В Jeternel и тем, и другим успешно занимаются уже четверть века. Тысячи благодарных пациентов со своей уникальной историей – счастливым удалось сделать каждого. Они без капли сомнений скажут – фильтры на фотографии никогда не заменят первоклассных специалистов. Где таких найти? Какие проблемы они помогут решить? Рассказывает сооснователь, генеральный директор и врач высшей категории сети медицинских центров косметологии Jeternel Ирина Байбурина.

- Сейчас вы успешно работаете сразу в трех направлениях: оказании медицинских услуг, обучении специалистов и продаже профессиональной косметики. А с чего начинался путь Jeternel?

- Встречи, люди, мысли в нашей жизни совсем не случайны. Мне посчастливилось познакомиться с коллегой, единомышленником, которая, как и я много лет отдавала себя дерматологии. Вместе мы помогали людям обрести утерянное здоровье, но в какой-то момент поняли, что этого недостаточно. Мы могли бы уверенно вести за собой людей, которые мечтают не просто избавиться от проблем с кожей, а в принципе с ними не сталкиваться. Так и появился наш небольшой косметологический кабинет. Дальше – больше. Расцвет Jeternel совпал с изумительным временем, когда косметология только пришла в Россию. Мы действительно стали первыми и шли на шаг впереди остальных. Работа – только с успешными партнерами. Технологии – исключительно новые, косметика – качественная и профессиональная. За 25 лет мы проделали большой путь и дорогу эту прокладывали сами.

Фото: Jeternel

- В основу названия компании легла красивая история. Поделитесь ей?

- Кто не мечтает обладать вечной молодостью и красотой? В мире существует множество легенд, связанных с этим желанием. Мы вспомнили о русской Жар-птице – птице-красе, молодильными яблоками кормящейся, живущей вечно, старости избегая. Это сакральная героиня и сама судьба нас к ней привела. Решили использовать ее образ в логотипе и как следует продумать название. Мы соединили первую букву в слове Жар-птицы (J) с французским словом eternel (вечный). Так сказка превратилась в современную историю. Наша Жар-птица подарила Челябинску специалистов, которые сделали красивыми и счастливыми тысячи людей. Мы даже историю с молодильными яблоками воспринимаем по-своему – это ведь прообраз превентивной медицины – грамотной коррекции дисбаланса в организме, которая сохраняет здоровье и продлевает жизнь.

- За этим в Jeternel едут люди со всей области. Как вы считаете, в чем тут дело?

- Мы создали первый в городе Институт Красоты Jeternel, стали центром инноваций, привезли в столицу Южного Урала уникальные технологии и стали обучать им студентов. Разумеется, некоторые остались работать у нас, некоторые “разлетелись” по всему миру: Америка, Европа, страны ближнего зарубежья. Наши выпускницы, которых более 10 000 человек, с новой профессией получают возможность зарабатывать, оставаться нежными и женственными, сохраняя установленный Богом баланс между мужским и женским, семьей и работой. Сейчас в различных направлениях сети трудятся свыше 100 профессионалов. Их бесценные знания и навыки помогают получать эффект от лечения каждому пациенту. Этот принцип нас ведет уже 25 лет. Мы работаем только на результат, который видят и чувствуют люди.

- Ирина Владимировна, расскажите, что сейчас актуально в косметологии? Что бы вы посоветовали?

- Человек красивый снаружи – он в первую очередь, здоровый внутри. Помимо эстетической и лечебной косметологии, мы сейчас особое внимание уделяем генетическим тестам и превентивной медицине.

- Давайте разбираться, что это такое?

В первом случае, врачи-косметологи наших клиник, изучив генетический тест пациента, могут с учетом его индивидуальных особенностей составить алгоритм косметологической коррекции. Проходят генетическое тестирование организма всего один раз за всю жизнь. Услуга очень популярна, ее у нас проходят целыми семьями. Видите ли, гены людей содержат наследственную информацию, и она у всех разная. В нашем геноме все предусмотрено, включая группу крови, цвет радужки, форму ногтей и другие признаки. Специалист, который изучил эту информацию по анализам, легко выявит предрасположенность к тем или иным заболеваниям и даже спрогнозирует темпы старения. Но самое главное, может эффективнее подобрать процедуру, которая подходит именно вам.

Фото: Jeternel

Второй по популярности вид услуг в нашей сети – инновационный метод лечения всего организма. Если человек чувствует упадок сил, у него ухудшилось состояние кожи, волос или ногтей, прибавился лишний вес, мы рекомендуем пройти курс IV (АйВи)-терапии.

Впервые в Челябинске эта уникальная методика появилась именно у нас. Она восстанавливает здоровье и повышает работоспособность. Пациентам назначают капельницы, которые восполняют дефицит витаминов (группы В, С), микроэлементов и антиоксидантов. Все лекарственные средства напрямую поступают в кровь, поэтому начинают действовать незамедлительно. В момент обращения IV-терапия решает конкретную проблему пациента, и в дальнейшем Jeternel предложит постоянный мониторинг вашего здоровья. И только такой подход предотвратит развитие хронических заболеваний.

Наши пациенты возрождаются, как птица Феникс, и живут долго и красиво, как Жар-Птица. Сейчас мы вовлекаем людей в самоменеджмент – занимайтесь спортом, гуляйте, правильно питайтесь, два раза в год сдавайте анализы – создавайте условия для того, чтобы вашему организму было комфортно. А мы поможем, скорректируем, направим и поверьте, это даст свой результат.

- Вы очень воодушевленно рассказываете о работе сети сейчас. Буквально несколько лет назад в мире царили хаос, паника и, кажется, людям было не до косметологии. Это так?

- Вот эти три страшные слова: грусть, боль, смерть, они как нельзя точно характеризуют то время. Мы же несли людям другие три слова – радость, здоровье и красоту. Нас часто называли антидепрессантом, в нас искали ту поддержку и опору, которой не хватало. Мы, как медицинский центр не закрывались, работали весь ковид, соблюдая меры безопасности. Ведь наше здоровье во многом зависит от нашего внутреннего состояния, поэтому мы несли людям только позитив, надежду и хорошее настроение.

- А нынешняя ситуация в стране отразилась на центре, доступности технологий, препаратов?

- Мы всегда работали и будем работать с российскими препаратами тоже. Мы им доверяем, видим их результат и знаем о качестве. Многие пациенты приятно удивляются, когда мы им говорим о том, что результат они получили благодаря отечественному продукту. Сейчас много ответственности в этой сфере и множество интересных предложений. Да, возникали определенные нюансы с зарубежной техникой, но на аппараты было умеренное повышение цен, потому особых проблем с этим не возникло.

Фото: Jeternel

- Вы много времени уделяете здоровью пациентов, а как поддерживаете здоровье специалистов?

- Мы ведем людей в здоровое будущее, поэтому сами показываем им пример. В нашей компании есть традиции – все праздники проходят без застолья. Мы выбираемся на сплавы, на рыбалку, в походы, покоряем вершины – ведем активный и здоровый образ жизни. Помимо этого, особое внимание уделяем и ментальной составляющей. Активно занимаемся благотворительной деятельностью: помогаем животным и людям.

Больше 10 лет наша компания сотрудничает с Фондом «Родная». В июне мы примем участие в очередном благотворительном автопробеге по Челябинской области. Здорово осознавать, что нас окружают замечательные люди, и все вместе мы делаем этот мир лучше, добрее, здоровее и красивее.

Давайте пожелаем нашей компании жить не меньше 500 лет, как Жар-Птице.