«Новые люди» помогли молодым челябинским предпринимателям презентовать бизнес-идею Михаилу Мишустину

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Они разработали специальное дополнение к видеоплееру, который автоматически меняет цвета или частоту мерцания, исходя из показаний пользователя. Это связано с тем, что люди с нарушением зрительного восприятия могут различать цвета по отдельности, но испытывают сложности при взгляде на многоцветную картинку. А у тех, кто страдает эпилепсией, ритмичные мерцания на экране могут спровоцировать приступ. Разработка челябинских предпринимателей, которую они создали в рамках проекта «Я в деле», решает эти проблемы. Свою бизнес-идею они презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину.

- В России 6 миллионов человек с дальтонизмом и эпилепсией. Наше изобретение позволит сделать их жизнь более комфортной, чтобы они могли спокойно пользоваться гаджетами. Хотим, чтобы наш проект вышел с регионального на федеральный уровень, - делится лидер проекта Артем Гладков.

Михаил Мишустин оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идет о социальном и технологичном бизнесе. Например, таком, как у челябинской команды.

Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе из Челябинской области. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Тренд этого сезона - технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект - это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше! - сказал Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель - найти в регионах неравнодушную молодежь и помочь воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажеры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причем в этом сезоне почти треть из этих проектов - технологические стартапы.