Что изменится в Челябинске и Челябинской области с 1 июня 2023: выдача загранпаспортов с биометрией, дополнительные поезда и прямые авиарейсы в Сочи, новая строчка в единой квитанции

Летние перемены в транспортной индустрии манят взять билет и уехать отдыхать. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Лето – пора отпусков и путешествий. Поэтому большинство изменений касаются транспортной системы и развития междугородних сообщений.

Рассказываем о нововведениях с 1 июня 2023 года.

Выдача биометрических загранпаспортов

Загранпаспорт содержит микрочип о владельце и сканами отпечатков пальцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июня в Челябинской области снова начнут оформлять заграничные паспорта сроком на 10 лет с электронным носителем информации. Оформить его можно за 30 дней. Заявление подается через портал «Госуслуг» или Многофункциональные центры.

Больше поездов из Челябинска на Черное море

Один из поездов будет ходить ежедневно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительные поезда из Челябинска в южном направлении, к Черноморскому побережью, станут ходить уже с 1 июня.

– поезд № 477/478 «Челябинск – Адлер» начнет курсировать ежедневно;

– поезд № 463/464 будет возить пассажиров из Челябинска в Адлер трижды в неделю;

– поезд № 455/456 «Челябинск – Новороссийск» станет отправляться через день.

Увеличение числа полетов и запуск прямых рейсов

Из Челябинска в Сочи без пересадок. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 июня «Аэрофлот» в два раза увеличит частоту полетов между Москвой и Челябинском. Частота полетов составит до шести рейсов в день. А со 2 июня авиакомпания запускает прямые перелеты между столицей Южного Урала и Сочи. Самолеты Airbus A320 будут летать ежедневно. Время в пути составит 4 часа.

Количество рейсов в Новосибирск увеличит компания S7. С 17 июня по данному направлению станут отправлять по два рейса в день: в 15:35 и в 19:40. Таким образом, в неделю количество полетов составит 14 раз.

Закрытие аэропорта в Магнитогорске

Магнитогорский аэропорт закроется на 3 месяца. Фото: сайт аэропорта Магнитогорска

С 1 июня в аэропорту начнется ремонт. Там проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы и модернизируют оборудование. Работы продлятся до 18 сентября 2023 года.

«Ласточка» между Магнитогорском и Уфой

"Ласточка" преодолеет расстояние между Магнитогорском и Уфой за 4 часа. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 июня поезд станет резервным средством передвижения на время закрытия магнитогорского аэропорта. «Ласточка» будет курсировать между городами через день. Время в пути составит 4 ч 20 мин.

Ремонт трамвайных путей на ЧМЗ

На время ремонта 5 трамвайных маршрутов изменят движение. Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»

С 15 июня на ЧМЗ начнут ремонт трамвайных путей на шоссе Металлургов. Реновацию ждет участок от ул. Черкасской до ул. Монтажников, поэтому движение изменят сразу 5 маршрутов.

Трамваи № 3, 14, 18, 19 и 20 будут следовать до остановки «Поселок Першино».

При этом на рейс № 10, который следует от «Першино» до «ЦХП» выделят больше вагонов. Благодаря этому трамваи будут ходить с промежутком в 15 минут.

Чтобы добраться до Металлургического района Челябинска, жителям рекомендуют пересаживаться на автобусы: № 15, 31, 41, 47, 71 и троллейбусы № 7 и 14.

Новая строчка в единой квитанции

Обращение с ТКО добавят в единую квитанцию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сейчас в квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» указаны счета за свет, отопление, горячую воду и капремонт. С 1 июня жители Челябинска, Копейска и Коркино получат обновленные единые квитанции. Там появится новая строчка – вывоз твердых коммунальных отходов.

Ограничения при продаже вейпов и кальянов

Открыто выкладывать вейпы на витрины магазинов теперь нельзя. Фото: Оксана ЗУЙКО

Теперь торговать вейпами можно будет только в магазинах и павильонах. Вводится запрет на их продажу на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.

Запрещается открыто вкладывать и демонстрировать в магазинах кальяны и вейпы.

Отказ от биометрической идентификации

Отказаться от сбора биометрических данных можно с письменным заявлением. Фото: Игорь Иванко

С 1 июня банки и другие финансовые организации, нотариусы, государственные и муниципальные органы будут отправлять в Единую биометрическую систему изображения лиц и запись голосов пользователей. Однако от сбора биометрических данных можно отказаться. Для этого надо обратиться в Многофункциональный центр с паспортом и СНИЛС.

Поддержка самозанятых

С 29 июня всем физическим лицам разрешат регистрировать товарные знаки. Ранее ими могли владеть только юрлица и индивидуальные предприниматели. Теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.

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