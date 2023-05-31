Что изменится в Челябинске и Челябинской области с 1 июня 2023: выдача загранпаспортов с биометрией, дополнительные поезда и прямые авиарейсы в Сочи, новая строчка в единой квитанции

Летние перемены в транспортной индустрии манят взять билет и уехать отдыхать.
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Лето – пора отпусков и путешествий. Поэтому большинство изменений касаются транспортной системы и развития междугородних сообщений.
Рассказываем о нововведениях с 1 июня 2023 года.
Загранпаспорт содержит микрочип о владельце и сканами отпечатков пальцев.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 1 июня в Челябинской области снова начнут оформлять заграничные паспорта сроком на 10 лет с электронным носителем информации. Оформить его можно за 30 дней. Заявление подается через портал «Госуслуг» или Многофункциональные центры.
Один из поездов будет ходить ежедневно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дополнительные поезда из Челябинска в южном направлении, к Черноморскому побережью, станут ходить уже с 1 июня.
– поезд № 477/478 «Челябинск – Адлер» начнет курсировать ежедневно;
– поезд № 463/464 будет возить пассажиров из Челябинска в Адлер трижды в неделю;
– поезд № 455/456 «Челябинск – Новороссийск» станет отправляться через день.
Из Челябинска в Сочи без пересадок.
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 1 июня «Аэрофлот» в два раза увеличит частоту полетов между Москвой и Челябинском. Частота полетов составит до шести рейсов в день. А со 2 июня авиакомпания запускает прямые перелеты между столицей Южного Урала и Сочи. Самолеты Airbus A320 будут летать ежедневно. Время в пути составит 4 часа.
Количество рейсов в Новосибирск увеличит компания S7. С 17 июня по данному направлению станут отправлять по два рейса в день: в 15:35 и в 19:40. Таким образом, в неделю количество полетов составит 14 раз.
Магнитогорский аэропорт закроется на 3 месяца. Фото: сайт аэропорта Магнитогорска
С 1 июня в аэропорту начнется ремонт. Там проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы и модернизируют оборудование. Работы продлятся до 18 сентября 2023 года.
"Ласточка" преодолеет расстояние между Магнитогорском и Уфой за 4 часа.
Фото: Иван ВИСЛОВ
С 1 июня поезд станет резервным средством передвижения на время закрытия магнитогорского аэропорта. «Ласточка» будет курсировать между городами через день. Время в пути составит 4 ч 20 мин.
На время ремонта 5 трамвайных маршрутов изменят движение. Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»
С 15 июня на ЧМЗ начнут ремонт трамвайных путей на шоссе Металлургов. Реновацию ждет участок от ул. Черкасской до ул. Монтажников, поэтому движение изменят сразу 5 маршрутов.
Трамваи № 3, 14, 18, 19 и 20 будут следовать до остановки «Поселок Першино».
При этом на рейс № 10, который следует от «Першино» до «ЦХП» выделят больше вагонов. Благодаря этому трамваи будут ходить с промежутком в 15 минут.
Чтобы добраться до Металлургического района Челябинска, жителям рекомендуют пересаживаться на автобусы: № 15, 31, 41, 47, 71 и троллейбусы № 7 и 14.
Обращение с ТКО добавят в единую квитанцию.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Сейчас в квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» указаны счета за свет, отопление, горячую воду и капремонт. С 1 июня жители Челябинска, Копейска и Коркино получат обновленные единые квитанции. Там появится новая строчка – вывоз твердых коммунальных отходов.
Открыто выкладывать вейпы на витрины магазинов теперь нельзя.
Фото: Оксана ЗУЙКО
Теперь торговать вейпами можно будет только в магазинах и павильонах. Вводится запрет на их продажу на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.
Запрещается открыто вкладывать и демонстрировать в магазинах кальяны и вейпы.
Отказаться от сбора биометрических данных можно с письменным заявлением. Фото: Игорь Иванко
С 1 июня банки и другие финансовые организации, нотариусы, государственные и муниципальные органы будут отправлять в Единую биометрическую систему изображения лиц и запись голосов пользователей. Однако от сбора биометрических данных можно отказаться. Для этого надо обратиться в Многофункциональный центр с паспортом и СНИЛС.
С 29 июня всем физическим лицам разрешат регистрировать товарные знаки. Ранее ими могли владеть только юрлица и индивидуальные предприниматели. Теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru