В Магнитогорске пьяный мужчина открыл на детской площадке стрельбу по подростку

Инцидент произошел на детской площадке Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске неизвестный мужчина выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего подростка. Юноша не пострадал, так как успел вовремя убежать и спрятаться. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

О произошедшем рассказала мама юноши в соцсетях. По ее словам, бабушка гуляла с шестилетней внучкой на детской площадке. Спустя время туда пришел пьяный мужчина со своими детьми. Между ним и пенсионеркой завязался конфликт.

— Мой сын сидел дома и услышал крики. Он выбежал на площадку, потому что испугался за «девочек». Затем этот гражданин решил, что бабушки ему мало, и перешел в контрнаступление на 16-летенего ребенка. Мужчина вынул свой пневматический пистолет и начал стрелять в моего мальчика. Хорошо, что сын сообразил забежать за дерево, — рассказала женщина.

Юноша успел убежать, его шестилетняя сестренка заревела. Что касается мужчины, то он покинул детскую площадку. После произошедшего родные подростка написали заявление в полиции.

— Ситуация взята на личный контроль руководством УМВД России по Магнитогорску. В рамках доследственной проверки сотрудники полиции проведут все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего с целью принятия законного и обоснованного решения, — прокомментировали в городской полиции.

Похожий инцидент произошел в Магнитогорске зимой 2021 года. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам в трамвае. Юношей увезли в травмпункт. Стрелявшего задержали спустя время.

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