Для детей с любовью: «Котофей» делает качественную обувь для малышей уже 87 лет

Символ бренда - кот. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбрать качественную, красивую и удобную детскую обувь непросто. Ведь кроссовки, туфельки или сандалии должны быть качественными, удобными и красивыми. Все это сочетает в себе товар магазина «Котофей». Рассказываем историю появления и развития предприятия, которое теперь продает фирменную детскую обувь и в Челябинске.

История «Котофея»

Можно сказать, что «Котофей» появился еще осенью 1935 года. Тогда начали ремонт в здании бывшей фабрики-кухни, ее переделывали под промышленное предприятие. Одновременно на производстве появились обувные машины для обучения рабочих.

Фабрику с обученными специалистами открыли накануне Нового года – 30 декабря 1936 года. Почти 30 лет предприятие входило в состав обувного объединения. А основным заказчиком обуви тогда был магазин «Детский мир».

«Котофей» радует малышей не первый год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В начале 90-х «Котофей» бил все показатели: в год выпускали более 3 миллионов пар детской обуви. Но кризис сильно ударил по производству – 1998 выпустили всего 400 тысяч пар. Благодаря сплоченной работе коллектива, развитию производства и созданию новых моделей обуви из экономического кризиса удалось выбраться.

Но торговую марку «Котофей» и логотип (бегущего кота в сапогах и широкополой шляпе) зарегистрировали только в 2001 году. Бренд идеально дополнил высокое качество и широкий ассортимент.

Сейчас «Котофей» – это четыре завода в Егорьевске, Курске, Зарайске и Сызрани. Ежегодно на них выпускают более 3 миллионов пар обуви.

В «Котофее» каждый найдет обувь по душе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А что сейчас?

«Котофей» производит абсолютно разную обувь: от пинеток и сланцев до зимних сапог и валенок. Обуть ребенка здесь можно на круглый год. Особая гордость фирмы – анатомически правильная колодка для обуви, разработанная совместно с Московским государственным университетом дизайна и технологий.

Еще одно преимущество – обувь делают из натуральной кожи крупного рогатого скота. А для подкладки используют свиную, она обеспечивает комфортный микроклимат и обладает высокой износостойкостью.

В 2022 году в России появились 24 новых магазина «Котофей» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пару хорошей обуви может подобрать в фирменных магазинах и взрослый. Размерный ряд очень широкий: от 14 до 43. А недавно появилась специальная, взрослая, обувь – войлочные сапоги «Гуслицкие». Это современное переосмысление традиционных валенок для городской зимы.

Недавно «Котофей» начал продавать детскую одежду и аксессуары собственного производства. Сначала в магазинах появятся костюмы из льна и футеры и пижамы. В планах – создавать не менее пяти коллекций в год.

Магазин детской одежды и обуви «Котофей» в ТРК «Алмаз» работает напрямую от фабрики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарки от «Котофея» на «Маленьком суперчемпионе» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в России появились 24 новых магазина «Котофей». Один из них – в Челябинске. Он находится на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «Азмаз».

В магазине можно найти любую обувь: сланцы, сандалии, кроссовки, кеды, домашние тапочки, туфли, босоножки, резиновые и кожаные сапоги, дутики и валенки. Что-то для себя тут смогут подобрать дети, подростки и даже взрослые – фирма делает обувь до 43 размера. Каждая пара анатомически правильная и рекомендована ортопедами.

Магазин детской одежды и обуви «Котофей» в ТРК «Алмаз» работает напрямую от фабрики, поэтому цены приемлемые. Помимо этого, часто проходят акции.

Сайт: kotofey.ru

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