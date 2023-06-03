5 причин, зачем обращаться к стилисту. Проверьте, нужно ли это вам

Сейчас можно найти услуги стилиста под любой бюджет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это сейчас стилисты работают с народом, а ведь до этого их услугами пользовались только очень обеспеченные люди или артисты. За разбором гардероба стали обращаться все больше людей, поскольку услуга стала доступной и понятной. Но если вам все еще не ясно, с каким запросом идут к стилистам, давайте разберемся. Все самое важное узнали у Ольги Тепляковой.

— Стилист оказывает услуги, которые касаются одежды, внешнего вида и впечатления. Чтобы было понятнее, проведу параллель с дизайнером интерьера. Когда хочется сделать простенький ремонт, мы сами выбираем обои и ламинат. Но если ремонт нам нужен стильный, модный и современный, как в журналах и кино, приходится обращаться к специалисту. Ведь только он знает тенденции, видел множество интерьеров, знает новые материалы и где их купить и как их сочетать. Самому все это знать просто невозможно, это отдельная профессия.

Так же с одеждой: если есть необходимость купить обычную обувь и джинсы, с этим справится каждый. Но стилист знает больше: и об одежде, и о стилях, и об истории, и о современных тенденциях, и о цветах и силуэтах. И запросы клиентов можно поделить на 5 условных категорий.

1. Составление образа под конкретную задачу

У каждого бывают важные события, для которых нужно подбирать образ. Это свадьбы, юбилеи, выпускные у детей, торжественные мероприятия, разовое выступление на публике. Такая задача ставит большинство людей в тупик: что купить, чтобы выглядеть достойно? Какие аксессуары подобрать? А обувь? Где все купить? И можно ли составить подходящий образ из имеющихся вещей?

Фото предоставлены стилистом

Учитывая, что услуги стилиста сейчас доступны по цене, можно выбрать специалиста по своим доходам и решить поставленную задачу. Он может проконсультировать, что и где купить, и дать четкие инструкции, как составить образ, чтобы клиенту было легче справиться. Или же может помогать на каждом этапе: и на шопинге, и на мероприятии.

2. Фотосессии

Фотосессии могут быть необходимостью, как на школьный альбом, или по желанию, как семейная съемка, просто на память или для ведения соцсетей. В перечень услуг стилиста входят сбор образа и одежды на съемки и помощь во время них.

Подобрать эффектный образ для фотосессии самому обычно не просто Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

3. «Хочу выглядеть стильно»

Это типичный запрос моих клиенток. Когда человек понимает, что он выглядит не модно, отражение в зеркале не нравится, старый гардероб заполнен вещами, но они все уже надоели и вышли из моды. Но что покупать сейчас, непонятно совсем.

Если хочется выглядеть стильно, нужно изучить тонны материала и развить насмотренность. Или просто обратиться к стилисту Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вопреки стереотипу, не все девушки любят шопинг. Кто-то не ходит по магазинам просто так, кому-то некогда, а кто-то заходит только, когда надо что-то купить, и теряется от новых фасонов, цветов, моделей и коллекций. И покупка превращается в испытание.

Поэтому здесь нужна помощь специалиста, который постепенно будет помогать и направлять. В формате консультации с ответами на вопросы или шопинга, где он расскажет о новых фасонах, вместе примерит классные сочетания, покажет хорошие ткани и познакомит с магазинами, о которых вы даже не знали.

4. Помощь с гардеробом

Работа со своим гардеробом трудоемкая и большая. Особенно, если вы решили заняться стилем. Это обычно связано с переходом на новую должность, началом нового этапа в жизни, желанием найти вторую половину, с уходом в декрет или выходом из него.

В каждом гардеробе найдутся вещи, которые актуальны во все времена. Нужно просто хорошо поискать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начинать нужно именно с разбора существующего гардероба, а не с покупки одежды. Особенно, если вещей очень много. Тут задача стилиста на начальном этапе составить несколько образов из имеющейся одежды, в которой вы будете чувствовать себя на все 100, пока будете докупать и заменять остальное.

5. Экспресс-помощь при выборе конкретной позиции

Такая услуга может быть нужна в примерочной, когда не можете выбрать между двумя вещами, непонятно, правильные ли выбраны длины или цвета для образа или какая вещь сидит лучше. К стилисту обращаются, когда нужны конкретные аргументы за и против. Стилист наверняка видел все коллекции в городе, так что сможет даже сориентировать, не слишком ли высокая цена и не старый ли это выпуск под видом нового.

Чтобы понять, подходит вещь или нет, нужна консультация. Стилист подскажет, ваше это или нет, и аргументирует доводы с точки зрения стиля и вашего типажа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Не разбираться в одежде — это нормально. Но если вы захотели заняться своим стилем и внешним видом, начать разбираться в одежде и дизайнерах, то стилист может быть на этом пути учителем и другом, — объяснила Ольга Теплякова. — Перед обращением к стилисту всегда стоит подписаться и посмотреть на его работы. Если он откликается вам как человек и нравится его стиль общения, смело обращайтесь за консультацией.

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