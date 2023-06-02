Легенды сборной России Егор Титов, Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев провели мастер-класс для начинающих футболистов

Фото: ЧТПЗ

О встрече с легендой в живую грезят все спортивные фанаты. Но о том, чтобы сыграть вместе на одном поле и отработать финты, многие даже и не мечтают. А вот юным футболистам из Челябинска повезло: сразу три чемпиона России провели для них мастер-классы. Каково это — встретиться со звездой, чей постер раньше висел в комнате? И чем легенды футбола занялись в Челябинске в свободное время?

«Где мы еще их увидим в живую? Только по телевизору»

Спортивный фестиваль Трубная Металлургическая Компания (ТМК) организовала для воспитанников футбольных школ и секций. И в этом году участие в нем приняли 6-кратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Егор Титов, 8-кратный чемпион России и 5-кратный обладатель Кубка чемпионов Содружества Андрей Тихонов и 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев.

Фото: ЧТПЗ

На футбольном поле «Сигнала» в Ленинском районе собрались 130 юных спортсменов: самому младшему всего 3 года. Вот же он удивится, когда вырастет и поймет, кто его учил на расстоянии вытянутой руки!

— Я болею за «Спартак», «Зенит» и «Урал», и мне очень понравилось, что я увидел легенд сборной России, — поделился 9-летний футболист Максим Надеждин. — И я пошел в футбол, потому что у меня два брата им занимаются. Старший уже выигрывает кубки!

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Мастер-классы включали в себя занятия не только для начинающих футболистов, но и для тренеров. Титов, Тихонов и Аленичев провели разминку, показали отработку отдельных элементов и упражнений, а также поделились своими секретами игры.

— Нам было очень приятно поделиться своим опытом с подрастающим поколением спортсменов. Уверен, что этот фестиваль запомнится им надолго. Хочу пожелать ребятам и дальше развиваться в футболе, играть в нашей национальной сборной и лучших клубах страны, — отметил Дмитрий Аленичев.

Фото: ЧТПЗ

— Предприятия ТМК уделяют большое внимание поддержке и развитию спорта на заводах, а также в городах и регионах присутствия. Это уже второй фестиваль с участием звезд российского футбола для малышей и молодежи Южного Урала, который проводит ТМК. Ребятам представилась уникальная возможность перенять опыт игроков российской сборной и из первых уст узнать о профессиональных приемах. И даже если эти дети не свяжут свою жизнь с большим спортом, их выбор здорового образа жизни станет лучшей наградой, и в этом будет заслуга в том числе нашего завода, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

«Это большая честь, что компания собрала легенд, чьи постеры висели у нас в детстве»

Обучение потенциальных звезд футбола — стало лишь частью программы. Легенды российского футбола еще и сыграли товарищеский матч с командами Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ), входящего в ТМК. Трубники приняли в свои ряды Тихонова, Аленичева и Титова и сделали то, о чем не мечтали даже самые ярые фанаты футбола.

Фото: ЧТПЗ

— Матч — супер, праздник удался! Это большая честь для нас, что компания собрала наших легенд, чьи постеры висели у нас в детстве, за которыми мы смотрели и болели. И сегодня нам удалось показать им свой уровень на одном футбольном поле. Просто супер! — не смог скрыть эмоции начальник отдела закупки металла «ТМК Трубопроводные решения» Александр Клюканов.

Футбольные матчи на предприятиях ТМК проводят регулярно. По их результатам на ежегодном корпоративном форуме «Горизонты» проходит итоговый турнир.

Коллектив завода похож на футбольную команду

Но футбольным полем знакомство именитых спортсменов с Челябинском не ограничилось. Гости посетили ЧТПЗ и познакомились с процессом производства труб большого диаметра в цехе «Высота 239».

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Как это принято на предприятии, почетным гостям дали возможность попробовать себя в качестве трубников. Дмитрий Аленичев на несколько часов стал изолировщиком труб на линии, Егор Титов — калибровщиком труб на прессе, а Андрей Тихонов сначала провел зарядку в корпоративном фитнесс-центре для трубников, после чего примерил на себя роль начальника смены, ответственного за работу всех участков цеха.

Фото: ЧТПЗ

— Я под большим впечатлением от ЧТПЗ! Это был новый, интересный для меня опыт. Большое спасибо наставникам за помощь. Надеюсь я еще раз к вам обязательно вернусь и сделаю еще не одну трубу! — сказал Егор Титов.

Фото: ЧТПЗ

ТМК выступает партнером Российского футбольного союза с 2019 года: поддерживает спортивные команды и создает инфраструктуру в регионах присутствия. В этом году Челябинский трубопрокатный завод выделил полмиллиона рублей для спортивного комплекса «Сигнал», чтобы там обновили экипировку и закупили оборудование для проведения качественных футбольных трансляций и разбора тренировок.