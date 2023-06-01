«Ночь географии» в Челябинской области со 2 по 4 июня 2023: программа, как пройдет

"Ночь географии" в Челябинской области продлится 3 дня.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Ночь географии» – международная акция Русского географического общества, которая проходит по всей стране. Впервые в России и мире ее провели в 2020 году. Это целый комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий. Все они ориентированы на пропаганду географии, природного и этнографического наследия России, внутреннего туризма.
В 2023 году в Челябинской области «Ночь географии» пройдет со 2 по 4 июня. Три дня в музее Ильменского заповедника, в Миассе, будут лекции о метеоритах, квесты по базе заповедника, рассказы о водопадах и вулканах.
2 июня в 18:00 профессиональный экскурсовод по месторождениям Южного Урала и автор книг об уральских минералах Сергей Колисниченко расскажет о падении метеоритов и опасности, которая грозит человечеству.
3 июня в Ильменском заповеднике проведут квест. Принять участие в нем могут семьи с детьми старше 6 лет. На старте участники получат схему базы заповедника с обозначением 6 станций. На них нужно будет послушать рассказы о растениях, птицах, сыграть в игру-ходилку, разгадать кроссворд про краснокнижных животных и собрать лукошко грибов.
В планах провести 5 квестов: в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00. В одной группе – 10 человек. Продолжительность квеста составляет 1 час, а протяженность маршрута – 1,2 км.
4 июня в 17:00 посетителей ждет рассказ члена Союза фотохудожников России Сергея Малкова о путешествии по Исландии, водопадах и вулканах этой страны.
Стоимость посещения «Ночи географии» – 100 рублей. На все мероприятия обязательна предварительная запись по телефону (3513) 59-18-48.
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