В Кургане открыли движение на Кировском мосту

В ходе ремонта на мосту установили декоративную подсветку. Фото: пресс-служба главы региона

В Кургане после капитального ремонта открыли Кировский мост. Как сообщает издание Pchela.news, работы выполнял подрядчик из Челябинска — компания «УралСервисГрупп». Причем ей удалось сдать объект раньше обозначенного в контракте срока.

На торжественном открытии присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова.

— Жителям - безопасный и комфортный переход и переезд. Городу - еще один красивый и функциональный объект, — заявил Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба главы региона

Как отметила глава Кургана Елена Ситникова, в ходе капремонта была расширена тротуарная часть моста, а также появилась декоративная подсветка и освещение.

— Знаю, многие горожане ждали этого события с нетерпением. Но самым главным для нас было восстановить конструкции моста, — сказала Елена Ситникова.

Фото: пресс-служба главы региона

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