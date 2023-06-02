С горок на танцы: в Челябинске депутаты провели праздник для детей из детдомов

Дети были в восторге Фото: Егор ИВЛЕВ

В честь Дня защиты детей в развлекательном центре «Хлоп-Топ» собрались 34 воспитанника организаций для сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Целый день они катались на аттракционах, танцевали, веселились, учились новому и вкусно ели. Яркий праздник для них организовали депутаты фракции «Единая Россия» в Челябинской городской Думе.

Праздник стал традицией

Накануне Дня защиты детей в развлекательном центре «Хлоп-Топ» было шумно и весело. 34 воспитанника детских домов или временно оставшихся без попечения родителей опробовали все аттракционы и нашли новых друзей. Пока одни скатывались с крутых горок, другие играли в настольный хоккей или спускались с тарзанки.

Детский рай для ребятишек организовали депутаты Челябинской городской Думы. Праздник уже третий год проводится за счет личных средств депутатов. Но они вкладываются не только деньгами. Лично поздравить детей пришли Денис Лапотышкин, Михаил Гризодуб и Александр Беленков. Они пообщались и даже потанцевали с ребятами.

– Традиционно, третий год подряд, приглашаем в этот замечательный игровой комплекс детей, оставшихся без попечения родителей. Для нас это важно. Дети с задором здесь проводят время. Они все-таки должны оставаться детьми: учиться и играть. А мы, взрослые, должны заботиться о них и защищать, – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской думе Денис Лапотышкин.

Чтобы дети испытали счастье и радость, депутаты и организовывают подобные праздники. Традицию прекращать не планируют. С каждым годом все больше центров привозят сюда своих детей. Также депутат отметил, что в планах проводить разные веселые мероприятия в любой день, не привязываясь к Дню защиты детей.

Депутаты пообщались с детьми Фото: Егор ИВЛЕВ

Дети должны оставаться детьми

Ребятишек ждали не только разные аттракционы, но и общение. Вместе с аниматорами, Бэтменом и ярко-розовой девочкой, они танцевали, играли и знакомились друг с другом. К ним с улыбками присоединились и депутаты Челябинской городской Думы.

– Мы с коллегами, депутатами из партии «Единая Россия», рады, что это стало большим добрым праздником для наших детишек. Мы счастливы, что они получают эмоции, потому что дети несмотря ни на что всегда должны оставаться детьми, – отметил депутат Челябинской городской Думы Михаил Гризодуб.

Весь день дети лазали по аттракционам и препятствиям, участвовали в конкурсах и от души веселились. А во время перерыва пообедали тем, что любят детки: наггетсы, пицца и другие вкусные блюда.

А во время мастер-класса они научились надувать огромные мыльные пузыри. Эту идею они восприняли с восторгом, радостными улыбками и весельем.

И даже потанцевали Фото: Егор ИВЛЕВ

Праздник-поощрение

В этом году праздник собрал 34 детей, проживающих в детских домах и центрах. Чтобы попасть сюда, каждый из них проявил себя в родном учреждении. Спортсмены, танцоры, театралы и певцы резвятся, пускают огромные мыльные пузыри и покоряют разнообразные горки.

– Такие поездки используются и как поощрительный момент. Видно, что огорчаются те, кто не попадает в эти списки, потому что они знают, что это такое, – рассказывает Маргарита Логиновская, центр «Солнечный».

Из этого детского центра (бывшего детского дома) приехали дошколята и младшие школьники.

– Наших детей не обижают вниманием, дети регулярно бывают в таких центрах. И сегодня они рады, в восторге. Эти внимание к детям и забота дорогого стоит. Мы этим людям очень благодарны, – призналась Маргарита Логиновская, центр «Солнечный».

Среди детей этого центра есть красавица Соня. В свои 10 лет она занимается гимнастикой и волейболом. А сегодня она с энтузиазмом кувыркается, прыгает на батутах и катается с горок.

Праздник получился незабываемый Фото: Егор ИВЛЕВ

Что говорят дети

Десятилетняя Ксюша попала в детский центр «Аистенок» в октябре прошлого года. Но уже успела себя проявить: танцует и участвует в театральных помощницах.

– Всегда первая помощница, – отмечает педагог-организатор «Аистенка» Наталья Моисеенко.

И сегодня у девчушки нет ни минуты – надо опробовать каждый аттракцион!

– Здесь клево! Мне очень понравились горки, батут, пушка и качели! – с улыбкой рассказывает Ксюша, пока бежит к другой горке.

Из детского центра «Аистенок» на праздник приехали 10 ребятишек. Педагог-организатор отмечает, что это очень активные дети. На протяжении года они участвовали в театральных постановках, танцевальных номерах, акциях и всегда были на подхвате.

– Тут они могут примерить на себя все детские удовольствия, которые не могут получить в обычной жизни из-за сложившихся обстоятельств. Тут же территория радости. Мне кажется, это для всех детей незабываемые впечатления, – рассказывает педагог-организатор детского центра «Аистенок» Наталья Моисеенко.

Праздник с аниматорами, развлечениями, аттракционами и вкусной едой запомнится ребятам надолго. А депутаты Челябинской городской Думы планируют и дальше радовать юных жителей города, чтобы они росли счастливыми.

Конечно, важно благоустраивать дворы, помогать участникам специальной военной операции, законодательные инициативы. Но также важно и делать лучше жизнь маленьких челябинцев, даря им заботу, радость и тепло.

– Дети получат максимальное количество положительных эмоций. Мы очень рады, что эти эмоции останутся у них надолго, – отметил депутат Челябинской городской Думы Михаил Гризодуб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru