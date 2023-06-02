Фонд «Защитники Отечества» открылся в Челябинске

Во время открытия фонда Алексей Текслер отметил, что участникам спецоперации здесь окажут любую помощь. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске заработал региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества». Поручение о создании таких организаций в каждом регионе дал Президент России Владимир Путин. Теперь вся помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в одном месте и по принципу «одного окна». В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководство и сотрудники фонда, военнослужащие.

— Фонд организован недавно, но задачи, который он призван решать, очень важные — оказывать всю необходимую помощь нашим ветеранам специальной военной операции,

семьям погибших героев, — отметил Алексей Текслер. — Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем. Самый главный сотрудник фонда — это специальный социальный координатор, человек, который будет сопровождать семью каждого ветерана, он должен быть всегда рядом, слышать любую проблему, которая возникает. Я уверен, что наши социальные координаторы, они прошли обучение, справятся с поставленными сегодня задачами.

Временно организация разместилась в здании по улице Смирных, 21а в Центральном районе Челябинска, однако уже в августе вся помощь будет оказываться в новом здании по Университетской набережной.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вместе с созданием отделения федерального фонда Челябинская область с первых дней спецоперации начала оказывать помощь военным частям, семьям мобилизованных. В марте 2023 года в Челябинске начал работу Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации. Он продолжит выполнять свои функции и дальше.

— Фонд и Единый центр будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и протезирования, помогать в образовании, повышении квалификации и трудоустройстве, — отметил Алексей Текслер во время своего обращения к областному парламенту. — Важным направлением деятельности будет вовлечение ветеранов в работу по патриотическому воспитанию молодежи. Не забудем и об увековечении памяти наших героев.

Больше возможностей будет у госпиталя ветеранов войн в Челябинске. Ремонт в его помещениях по поручению губернатора закончится до конца года. Конечно, это сопровождается заменой оборудования: в учреждении уже обновили операционные. В будущем госпиталь будет оказывать еще и санаторные услуги для реабилитации.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ФОНДЕ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

— Персональное сопровождение. Это социальная адаптация, переобучение или повышение квалификации с дальнейшим трудоустройством.

— Психологическая помощь.

— Юридическая помощь. За ней часто обращаются для получения мер поддержки. Специалисты подскажут, на какие льготы имеют право участник спецоперации и члены его семьи, здесь же их оформят.

— Обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. Сюда включаются средства реабилитации, в том числе высокофункциональные протезы и ортопедические изделия.

— Услуги по реабилитации, санаторно-курортного лечения, ухода на дому.

— Восстановление документов.

— Получение статуса ветерана боевых действий.