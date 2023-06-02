Фонд «Защитники Отечества» открылся в Челябинске

Во время открытия фонда Алексей Текслер отметил, что участникам спецоперации здесь окажут любую помощь. Фото: пресс-служба губернатора.
В Челябинске заработал региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества». Поручение о создании таких организаций в каждом регионе дал Президент России Владимир Путин. Теперь вся помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в одном месте и по принципу «одного окна». В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководство и сотрудники фонда, военнослужащие.
— Фонд организован недавно, но задачи, который он призван решать, очень важные — оказывать всю необходимую помощь нашим ветеранам специальной военной операции,
семьям погибших героев, — отметил Алексей Текслер. — Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем. Самый главный сотрудник фонда — это специальный социальный координатор, человек, который будет сопровождать семью каждого ветерана, он должен быть всегда рядом, слышать любую проблему, которая возникает. Я уверен, что наши социальные координаторы, они прошли обучение, справятся с поставленными сегодня задачами.
Временно организация разместилась в здании по улице Смирных, 21а в Центральном районе Челябинска, однако уже в августе вся помощь будет оказываться в новом здании по Университетской набережной.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вместе с созданием отделения федерального фонда Челябинская область с первых дней спецоперации начала оказывать помощь военным частям, семьям мобилизованных. В марте 2023 года в Челябинске начал работу Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации. Он продолжит выполнять свои функции и дальше.
— Фонд и Единый центр будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и протезирования, помогать в образовании, повышении квалификации и трудоустройстве, — отметил Алексей Текслер во время своего обращения к областному парламенту. — Важным направлением деятельности будет вовлечение ветеранов в работу по патриотическому воспитанию молодежи. Не забудем и об увековечении памяти наших героев.
Больше возможностей будет у госпиталя ветеранов войн в Челябинске. Ремонт в его помещениях по поручению губернатора закончится до конца года. Конечно, это сопровождается заменой оборудования: в учреждении уже обновили операционные. В будущем госпиталь будет оказывать еще и санаторные услуги для реабилитации.
КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ФОНДЕ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
— Персональное сопровождение. Это социальная адаптация, переобучение или повышение квалификации с дальнейшим трудоустройством.
— Психологическая помощь.
— Юридическая помощь. За ней часто обращаются для получения мер поддержки. Специалисты подскажут, на какие льготы имеют право участник спецоперации и члены его семьи, здесь же их оформят.
— Обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. Сюда включаются средства реабилитации, в том числе высокофункциональные протезы и ортопедические изделия.
— Услуги по реабилитации, санаторно-курортного лечения, ухода на дому.
— Восстановление документов.
— Получение статуса ветерана боевых действий.