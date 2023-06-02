Важные инициативы: что ждет челябинцев после внесенных депутатами городской Думы поправок

На заседании Думы депутаты единогласно утвердили несколько важных поправок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В общей сложности депутаты рассмотрели 21 вопрос повестки дня. Народные избранники приняли отчет об исполнении бюджета областного центра в минувшем году и утвердили важные поправки, касающиеся платных парковок, штрафов за нарушение эстетического облика города, бесплатного питания в школах для некоторых категорий детей.

Бюджет

С отчетом на заседании гордумы выступила председатель Комитета финансов города Челябинска Виктория Шин. Она сообщила, что в бюджет города поступили доходы в размере 53,8 млрд рублей. Сумма расходов составила 52,7 млрд рублей. Более половины всех средств - почти 26,4 млрд рублей - направлены на образование. Остальную часть бюджета распределили между проектами в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, поддержку национальной экономики. Практически весь объем расходов осуществлен в рамках муниципальных программ. Всего в Челябинске в 2022 году финансировались 46 муниципальных программ, в том числе 11 муниципальных программ в рамках 7 национальных проектов: «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Культура», «Экология» и «Цифровая экономика». Отчет был принят депутатами.

Штрафы за нарушение благоустройства

Начальник Управления благоустройства Антон Алексеев предложил на рассмотрение Думы проект законодательной инициативы по изменению статьи областного закона об административных правонарушениях. Предполагается установить ответственность для собственников нежилых помещений в многоквартирных домах за невыполнение требований к внешнему виду входных групп, ответственность за несогласованное размещение временных объектов.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт уверен, что новые штрафы помогут в борьбе с нарушениями дизайн-кода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Правилами благоустройства определен порядок. Мы должны следовать ему, если хотим жить в красивом городе и чтобы наши глаза радовала окружающая обстановка. Увеличение суммы штрафа позволит это регулировать. С такой же инициативой вышли депутаты Магнитогорска, Троицка, Копейска. Конечно, последнее слово будет за Законодательным собранием, — отметил спикер Думы Андрей Шмидт

Вместе с тем, депутаты поддержали уточнение понятия «газон» и закрепление его в муниципальных правовых актах. Теперь газоном будет считаться не только озелененная территория, но и земельные участки, предназначенные для перспективного озеленения. Начальник управления экологии и природопользования администрации города Иван Кинев пояснил, что это позволит дополнить перечень запретов, в том числе на установку нестационарных торговых объектов на газоне. Напомним, в городе принят дизайн-код, соответственно которому должны выглядеть киоски. Предпринимателям следует соблюдать правила оформления вывесок, табличек, входных групп и прочего. Параллельно развернута борьба с незаконными ларьками.

Право на бесплатную парковку

На заседании Думы депутаты определили категории граждан, которые имеют право на бесплатную парковку. Как рассказала глава Челябинска Наталья Котова, платные парковки в центре Челябинска появятся к середине августа 2023 года. Речь идет о территориях рядом с мэрией, Театром драмы имени Наума Орлова и управлением ЮУЖД. Бесплатно там разрешат парковаться инвалидам Великой Отечественной войны, служебному транспорту экстренных служб и подразделений, а вот представители государственной и муниципальной службы из этого перечня исключены, чтобы избежать постоянной занятости парковок в центре города у административных зданий. Напомним, что проект платных парковок в центре города постепенно начали обсуждать с начала 2021 года. Планировалось запустить эксперимент на полгода, установить терминалы и создать мобильное приложение для оплаты услуг. Тогда миндортранс региона провел опрос, в котором приняли участие 2 тысячи человек. 65% проголосовавших были готовы платить за парковочное место, если его стоимость не будет завышенной. При этом 30% человек считало, что первые 20 минут оплачивать не нужно, а 60% выступили за то, чтобы инвалиды пользовались ими бесплатно.

Питание за счет бюджета

Депутаты единогласно одобрили увеличение категорий учащихся 5 — 11-х классов, которые имеют право на бесплатное питание. Ранее это распространялось на детей из семей мобилизованных участников СВО. В настоящий момент перечень расширили — бесплатным двухразовым горячим питанием будут обеспечены дети из тех семей, где в результате участия в СВО погиб один из родителей.

Еще больше детей получат возможность бесплатно питаться в школьных столовых. Фото: Евгения ГУСЕВА

— Мы ликвидировали появившуюся коллизию. Кроме того, расширили эту норму для детей добровольцев и тех, кто пошел служить по контракту, — рассказал Андрей Шмидт.

К тому же из категории обучающихся, имеющих льготы при организации питания, в категорию имеющих право на бесплатное питание переведены дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из многодетных семей.

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