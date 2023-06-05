Спортсменка из Челябинской области завоевала сразу две золотые медали на Чемпионате мира по АРБ

Фото: АО «АГК»

В свои 13 лет Настя Фирстова, воспитанница клуба единоборств поселка Остроленский (Нагайбакский район), – уже чемпионка страны и дважды абсолютная чемпионка мира по Абсолютно Реальному Бою.

Свой первый мировой титул Настя завоевала в прошлом году в Санкт-Петербурге. При этом новый для себя вид спорта – полноконтактное смешанное единоборство АРБ – она начала осваивать буквально накануне, когда талантливую юную спортсменку из школьной секции поселка Южный пригласили в клуб единоборств поселка Остроленский.

Клуб входит в структуру региональной Федерации АРБ, и тесно сотрудничает с Александринской горно-рудной компанией (АО «АГК»). Предприятие на протяжении ряда лет поддерживает детскую секцию поселка инвентарем и формой, а главное, помогает с участием в разных соревнованиях, давая возможность юным спортсменам проявить себя и набраться опыта, чтобы двигаться к новым рубежам.

АГК помогла юной спортсменке и ее тренеру с поездкой на ее первые международные соревнования. Настя Фирстова полностью оправдала надежды тренеров и шефов: на Чемпионате мира по АРБ она завоевала золотые медали сразу в двух дисциплинах, по которым проходили состязания: «в кимоно» и «без кимоно», став, таким образом, абсолютной чемпионкой мира в своей возрастной категории.

Фото: АО «АГК»

Победа Насти Фирстовой на Чемпионате мира стала самой высокой наградой, которую завоевывали воспитанники остроленского клуба. Шефы из АГК в качестве своеобразного поощрения не только для спортсменки и ее тренера, но и для всех, кто занимается в секции, организовали поездку в Екатеринбург и показательную тренировку сборной команды в Академии единоборств РМК. Тренировку для мальчишек и девчонок провел ведущий спортсмен Академии, боец с мировым именем Петр Ян.

Эта поездка, действительно, стала прорывом: спортсмены и тренеры получили уникальный опыт и мощный стимул двигаться вперед, а клуб единоборств в поселке стал пользоваться еще большей популярностью: количество его воспитанников самых разных возрастов выросло почти вполовину. В спорте какими бы значительными не были прошлые заслуги, их приходится подтверждать каждый раз, выходя на татами.

В этом году Анастасия Фирстова блестяще отобралась в сборную страны в ходе российского первенства, получив возможность подтвердить свой чемпионский титул в ходе мировых соревнований, которые прошли в середине мая в Уфе. Эту поездку спортсменке и ее тренеру Анатолию Косолапову также помогли организовать шефы из АГК. На чемпионате мира в Уфе Настя показала впечатляющий результат, выиграв в финале принципиальные поединки в двух дисциплинах: «в кимоно» и «без кимоно» у своей подруги по сборной Челябинской области Анны Зинченко, с которой, к слову, они вместе участвовали в показательной тренировке с Петром Яном в Екатеринбурге.

В этом году Федерация АРБ получила аккредитацию в Министерстве спорте РФ. И это открывает новые возможности перед всеми, кто занимается таким видом единоборств. Теперь победы на соревнованиях под эгидой Федерации станут основанием для присвоения официальных разрядов и званий, построения профессиональной спортивной карьеры. Возможно, именно эту карьеру выберет юная воспитанница секции единоборств поселка Остроленский Анастасия Фирстова. Тем более, что на пути к спорту высоких достижений ее поддерживают опытные тренеры-наставники и внимательные шефы из Александринской горно-рудной компании.