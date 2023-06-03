Музыка, адреналин и головокружительные прыжки: в Челябинске прошли соревнования по экстремальным видам спорта

В соревнованиях принимали участие спортсмены от шести лет. Фото: Олег Коровяков

В Челябинске в субботу, 3 июня, дали старт новому сезону экстремальных видов спорта. Специально к этому событию на площади у ледовой арены «Трактор» прошел Кубок города RCC Extreme. В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит» смогли показать все желающие от 6 лет. Никаких вступительных взносов организаторы от участников даже и не требовали. Обязательным условием являлось только наличие шлема.

— Такие соревнования нужны для того, чтобы помочь талантливым, старательным ребятам взойти на пьедестал сначала в городе, дать им старт для выступления на областном и всероссийском уровнях, а там и до международных соревнований недалеко, — заявил организатор проекта «RCC Extreme», главный тренер Свердловской сборной по ВМХ фристайл Андрей Белов.

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Парк площадью полторы тысячи квадратных метров разделен на две зоны. Прыжковая идеально подходит для трюков в воздухе, здесь соревновались любители BMX велосипедов и трюковых самокатов. А стрит-зона оснащена элементами скольжения для скейтбордов и самокатов.

Посетителей помимо головокружительных трюков от участников ждали и другие активности: фотозона, граффити, фуд-корт и различные мастер-классы. Причем последнее будет проходить здесь еженедельно до окончания сезона.

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

Соревнования планируют повторить в конце лета. Так участники смогут проверить, насколько сильно возросли их навыки.

Фото: Олег Коровяков

Фото: Олег Коровяков

СПРАВКА

RCC Extreme Челябинск – профессиональный скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен у ледовой арены «Трактор» в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах. В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: «рампы», «разгонки», «перила», «фанбоксы», «пирамиды», «ступеньки» и другие фигуры для выполнения трюков. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда.

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