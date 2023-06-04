От Зигальги до Тургояка без палаток: в Челябинской области начали маркировать Южноуральскую экологическую тропу

Протяженность тропы составит 200 километров. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинской области начали маркировать новую экологическую тропу протяженностью 200 километров. Начинается она в селе Тюлюк Катав-Ивановского района и соединит три национальных парка: «Зигальга», Зюраткуль» и «Таганай».

Маркировать тропу начали волонтеры и автор проекта, блогер из Башкирии Раис Габитов.

— Южный Урал — это единственное и лучшее место для организации национальной тропы, — рассказал Раис Габитов. — Южный Урал начинается от Оренбургской области и заканчивается Челябинской. Здесь самый разнообразный природный рельеф. Горные степи Оренбургской области, широколистные, дубовые и клиновые леса Башкирии, высокогорный Южный Урал. При этом здесь много культурных особенностей, есть инфраструктура: дороги, национальные парки, отели. Все это позволяет сделать непрерывную с разнообразным ландшафтом и удобным сервисом тропу.

Узнать дорогу можно по бело-оранжевым меткам. Фото: Ольга ЩАПИНА

Начинается Южноуральская тропа в национальном парке «Зигальга» на Виноградове хуторе. Первая маркировка уже проведена от села Тюлюк. Далее она пойдет через кордонные вершины, нацпарк «Зюраткуль», Веселовку, хребет Уренга, через Златоуст в нацпарк «Таганай», далее — Ицыл и Тургояк. Протяженность тропы в Челябинской области составит 38 километров. Закончить работу волонтеры планируют ко Дню России 12 июня.

Главный принцип, по которому строится тропа — чтобы ее можно было пройти без палаток, останавливаясь на ночлег в приютах, отелях или в поселках у местных жителей.

На пути будут прекрасные виды, горы и родники. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Тропа не делается от нуля, — рассказывает Раис Габитов. — Это бережное отношение к традициям, существующим дорогам, минимум вмешательства и новых троп. Это путь уже по существующим дорогам. Мы руководствуемся стандартами национальных парков, правила поведения на топе такие же: убирать мусор.

Проходя путь, волонтеры не только ставят метки и убирают мусор, они записывают электронный трек тропы, отмечают места стоянок, родников и достопримечательности.

Тропа начинается в поселке Тюлюк. Фото: Ольга ЩАПИНА

Поддержал строительство тропы по Челябинской области Центр проектного развития.

— В прошлом году мы обустроили порядка 8 троп на региональных Охраняемых природных территориях общей протяженностью 21 километр, — рассказал гендиректор Максим Мельников. — Одна из ключевых задач — помощь профильным институтам, ОПТ в применении тех знаний, которые сегодня существуют в тропостроении, расширять тропиночную сеть. Основной туристический трафик происходит между соседними регионами. Чем больше получается таких троп создать, тем больший поток туристов мы обеспечим.

В перспективе Большая южноуральская тропа должна быть протяженностью в 1000 километров и соединить три региона: Челябинскую и Оренбургскую области, Республику Башкортостан.

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