Ушел купаться и не вернулся: на карьере в Бакале утонул мужчина

Тело мужчины ищут уже третий день. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

Трагедия произошла 3 июня на карьере в городе Бакале Челябинской области. 35-летний мужчина ушел купаться, но на берег так и не вышел.

В последний раз его видели в 150 метрах от берега. Отдыхающие сразу догадались, что мужчина утонул и забили тревогу. Обратились в полицию, а к поиску тела привлекли спасателей Златоустовского отряда ПСС.

Несколько спасателей обследовало карьер на лодке, при помощи «кошек» – железных крюков. Но тело найти так и не удалось. Сегодня карьер исследуют спасатели-водолазы.

17 мая из реки Миасс в деревне Казанцево достали тело парня, который пропал без вести 25 апреля. О странных подробностях и предположениях друзей погибшего студента мы рассказывали здесь.

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