Второй Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» соберет экспертов ключевых отраслей экономики в Челябинске

Сергей Казаков рассказал об особенностях технологического суверенитета страны.

Второй Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» пройдет в Центре Международной Торговли 8 и 9 июня. Свыше 1000 участников из 30 регионов страны представят свою уникальную импортозамещающую продукцию, поделятся опытом, а также обсудят независимость от внешних факторов в ключевых отраслях экономики. О технологическом суверенитете страны, его необходимости и помощи в достижении, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказал директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

- В условиях кардинальной смены всей мировой экономики большое значение имеет формирование технологического суверенитета страны. Буквально через несколько дней в Челябинске пройдет форум, посвященный этой теме. А что вкладывается в само понятие – «технологический суверенитет»?

- Это уже второй форум, который мы проводим в Челябинске. Первый был посвящен исключительно импортозамещению в промышленности. В этот раз тематика охватывает практически все сферы жизнедеятельности страны. Обсуждение будет касаться и сферы ИТ-отрасли, и агрокомлекса, и здравоохранения, и образования. Последним эту область я назвал не по значению, наоборот, хотел акцентировать внимание. Без хороших и образованных специалистов создание суверенного государства невозможно.

Надо ориентироваться на нашу молодежь, создавать для нее все условия, чтобы комфортно жить было не только в Москве, но и в Челябинске, Екатеринбурге, в Перми, Хабаровске и Владивостоке. Но без комплексного подхода – это невозможно. Как его создать – вот это мы и будем на форуме обсуждать в первую очередь.

Вторая задача форума – получить обратную связь от представителей бизнеса о том, какие механизмы мы должны внедрить, доработать или отказаться от каких-то, перераспределив финансирование на новые виды поддержки. Не имея такой информации, достаточно сложно создавать рабочий инструмент.

- Резюмирую: и обмен опытном будет, и постановка актуальных проблем, и межрегиональное сотрудничество?

- Да, по итогам форума мы рассчитываем, что появится резолюция, которую мы можем транслировать в правительство Российской Федерации. С помощью нее мы сумеем настроить или создать новые инструменты поддержки в промышленности и других областях.

- Кто принимает участие в форуме?

- Участие форуме примут 1000 представителей различных сфер бизнеса из 30 регионов страны. Кстати, в прошлом году их было всего 23. Сейчас интерес повышается. Мы также ждем в гости новые территории. Для всех будет работать выставка, межрегиональная биржа контрактации, где малый бизнес имеет возможность напрямую встретиться с крупным.

Второй день форума будет более насыщен участием Губернатора Челябинской области и федеральных гостей. Здесь представят партийный проект «Единой России» – «Выбирай свое», а также уникальное изделие, которое является не просто импортозамещением, а неким импортоопережением.

- Одна из тем заявленных на форуме звучит так – «Актуальные антикризисные меры поддержки, как способ обеспечить экономическую независимость и производственную безопасность». О каких мерах поддержки сейчас уже можно говорить?

- Если мы говорим о промышленности, на мой взгляд, они сегодня беспрецедентны. Спектр мер поддержки крайне широк, и он меняется, он обновляется, настраивается под потребности бизнеса, под потребности реальной промышленности. Конечно, есть шероховатости, да, но мы над этим работаем. Сейчас у нас есть и льготное заимствование под 1 % годовых, и выдача безвозвратных средств на оборудование. Мы были первыми, кто на региональном уровне запустил программу поддержки НИОКР, а это как раз – стимулирует предприятия создавать новое продукты – уникальные, конкурентоспособные. Если предприятие самостоятельно создает этот продукт, то до половины затрат мы можем ему вернуть.

- Как по аналогии с конструкторским бюро в Советском союзе? Но там задача приходила «сверху», а здесь уже инициатива самих предприятий, которые хотят развивать технологический суверенитет на уровне инноваций?

- Это даст дополнительный стимул, на мой взгляд, да и не только на мой – это действительно работает. Программа в регионе существует второй год, она крайне востребована. Также мы первыми в стране запустили региональную промышленную ипотеку – как раз для малых и средних промышленных предприятий.

- А пользуется спросом?

-Да! У нас недостаточно качественных производственных площадей для того, чтобы бизнес мог строить. Мы запустили свою программу промышленной ипотеки и по нашей программе можно заимствовать на стройку «длинные» деньги – до 7 лет – пожалуйста, берите, стройте развивайтесь, запускайтесь! Помимо этого, прекрасно работает нацпроект «Производительность труда» – это тоже уникальная вещь! Из всей линейки нацпроектов он наиболее эффективен с точки зрения бюджетного рубля.

- А в чем суть этого проекта?

- Эта мера поддержки помогает не рублем, а экспертизой. Ей, начиная с 2019 года воспользовались 124 предприятия с суммарным оборотом 274 млрд рублей – это приличный кусок экономики. А суть проекта проста: на предприятии работает команда экспертов в течение полугода, обучая инструментам бережливого производства на выбранном участке. Задача этой команды – повысить производительность труда. После себя они оставляют уже обученных специалистов, которые внедряют принципы на других участках.

На одном из достаточно известных в Челябинской области предприятий, без изменения технологий, просто за счет оптимизации движения в технологическом процессе, удалось сократить потери в 12 раз. Конечно, эти показатель экстремальные, но в среднем они тоже впечатляют.

В 2019 году на старте нацпроекта многие предприятия разделяли опасения. Скепсис со стороны промышленников пропал лишь тогда, когда инструмент заработал. И сейчас, после обмена опытом и мнениями, интерес к проекту у предприятий есть. Хотя, конечно, найдутся и те, кто об этом абсолютно ничего не знает или до сих пор сомневается.

- Фантастические результаты, конечно. Скажите, а многим ли промышленникам требуется помощь?

- Смотря в каких категориях мерить. Например, обрабатывающая промышленность – здесь помощь требуется практически всем. Возможно где-то и есть исключения, но я такого еще не встречал. С 2016 года я этим занимаюсь и небезуспешно доказываю бизнесу, что господдержка есть, она работает и она не токсична.

- Раз помощь нужна практически всем, хватит ли средств на ее оказание?

- Есть Фонд развития промышленности Челябинской области, а есть Фонд развития промышленности РФ, где на поддержу расходуются несопоставимо большие суммы. Вот как раз крупнейшие проекты финансируются напрямую из Фонда РФ. Денег хватит всем, но тут вопрос не только в деньгах. Это только часть тех мер поддержки, которые сейчас существуют. У нас есть помощь в преодолении бюрократических проволочек, поддержка в виде налоговых послаблений, поддержка в виде создания промышленной инфраструктуры – это индустриальные парки, технопарки, промышленные кластеры. Помимо этого – нацпроект «Производительность труда», о чем мы с вами уже говорили. Спектр мер поддержки широчайший, чтобы в нем ориентироваться и проводят форум.

- А будет ли знакомство с производством, чтобы познакомиться с технологиями?

- Разумеется! Кроме выставки продукции на форуме предусмотрена экскурсионная программа – для гостей региона и для наших челябинских участников. На сайте мероприятия буквально в ближайшие дни будет активирована возможность записаться на экскурсию. Лучше один раз увидеть – какие есть производства, какие есть продвижения. В экскурсионной программе примут участие и крупные компании, известные на всю страну, и средние, но уже выпускающие уникальную продукцию, обеспечивающую технологический суверенитет страны.

Участие в форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету» бесплатное. Изучить программу и посмотреть список спикеров, а также зарегистрироваться можно на сайте форум74.рф.