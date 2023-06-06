В ЧелГУ раскрыли секрет успешной карьеры выпускников с инвалидностью вузов Южного Урала

Фото: Челябинский государственный университет

В Челябинском государственном университете в рамках деловой программы IX регионального чемпионата «Абилимпикс – Южный Урал 2023» состоялся круглый стол «Региональная система непрерывного инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ОВЗ Челябинской области: от профессиональной ориентации к успешной карьере».

Организатором выступил Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ.

Более 40 человек собрались за круглым столом – это руководители и специалисты 11 вузов области, пяти профессиональных образовательных организаций, развивающих инклюзивное образование. Приняли участие представители Челябинского института развития профессионального образования, областных Министерства образования и науки, Главного управления по труду и занятости населения, Министерства социальных отношений, Главного управления молодежной политики, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Центра занятости населения Челябинска, руководители региональных общественных организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также работодатели.

Фото: Челябинский государственный университет

Начальник РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова рассказала о деятельности центра по развитию региональной системы непрерывного инклюзивного образования, а также презентовала реализуемые РУМЦ ЧелГУ программы повышения квалификации для выпускников с инвалидностью и работодателей.

Эксперты обсудили непрерывность и преемственность инклюзивного образования в Челябинской области, вопросы профориентации школьников и студентов колледжей, второго бесплатного профессионального образования, сопровождение профобразования, содействие трудоустройству и развитию карьеры выпускников с инвалидностью.

Фото: Челябинский государственный университет

Главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области Анастасия Акимова поделилась результатами реализации региональной программы сопровождения лиц с инвалидностью, соисполнителем которой является Челябинский государственный университет.

Тему профессионального самоопределения продолжил начальник Центра инклюзивного образования Челябинского института развития профессионального образования Игорь Шадчин. Он рассказал о мероприятиях института в вопросах профориентации обучающихся с инвалидностью.

Результатами трудоустройства выпускников с инвалидностью, получивших профессиональное образование, в том числе на квотируемые места, в условиях изменения законодательства поделилась консультант Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Надежда Легких. Она отметила, что на сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 785 человек с инвалидностью. Немаловажную роль для трудоустройства инвалидов играют квотируемые рабочие места.

Фото: Челябинский государственный университет

В 2022 году вступили в силу изменения законодательства в сфере занятости инвалидов, которые расширили права работодателей по исполнению квоты.Так, директор АНО НКО «Рука об руку» Людмила Григорьева рассказала, что организацией уже заключены соглашения о передаваемой квоте с Челябинским цинковым заводом, Мечел-бизнес Сервисом и Центральным банком.

Возможность найти работу с достойным уровнем зарплаты у людей с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда есть. Например, на сегодняшний день работодатель готов платить IT-специалисту до 140 тыс. рублей. Об этом рассказала директор Центра занятости населения города Челябинска Мария Никонова. Она отметила, что крупные промышленные предприятия области, заявляя вакансии в счет квоты, понимают, что на них придут люди с инвалидностью и готовы принять их.

Фото: Челябинский государственный университет

Для тех, кто мечтает открыть свое дело, Сбербанк запустил проект «Бизнес без преград», который направлен на оказание помощи людям с инвалидностью в старте и сопровождении предпринимательской инициативы. Он включает обучение по программе «От хобби до создания бизнеса» и помогает людям с инвалидностью выстроить бизнес-план и интегрировать его в практический процесс. Об этом рассказала заместитель управляющего Челябинского отделения Сбербанка Наталья Карпова.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что задачи профессиональной ориентации и построения успешной карьеры выпускников с инвалидностью необходимо продолжать реализовывать на основе широкого межведомственного взаимодействия.