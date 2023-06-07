В Челябинске с помощью господдержки появится новая школа

Уже в сентябре 2024 года школа планирует принять первых учеников. Фото: Фонд развития предпринимательства Челябинской области — центр «Мой бизнес»

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«Колибри» – частный детский сад в Челябинске с 9-летней историей. Сейчас компания активно готовится к открытию нового направления – общеобразовательной школы. Приобрести здание для нового проекта удалось с помощью центра «Мой бизнес»: институт развития выступил поручителем для получения льготного кредита по программе «1764» в ПСБ.

— Финансирование потребовалось для приобретения и реконструкции нежилого здания, в котором будет увеличена этажность. После завершения строительства планируем его переоборудовать и разместить в нем общеобразовательную школу для учеников с 1 по 11 класс. Уже в сентябре 2024 года школа планирует принять первых учеников. Мы не раз пытались получить заемное финансирование. Радует, что для бизнеса стали доступны льготные кредитные программы, — делится Наталья Столярова, основатель детского сада «Колибри».

В центре «Мой бизнес» основатель компании оформила поручительство для обеспечения сделки, кроме этого, специалисты помогли подобрать программу кредитования и банк исходя из возможностей предпринимателя, а затем – сопровождали сделку до ее завершения. Меры поддержки реализуются при содействии регионального Минэкономразвития.

— Практика оказания господдержки не ограничивается локально. Напротив – федеральные и региональные меры поддержки дополняют друг друга. Одни из самых ярких примеров – федеральные льготные программы кредитования, в частности, «1764». Есть порядка 30 банков, с которыми мы сотрудничаем по поручительствам, в том числе в рамках этого кредита. Есть много нюансов при выборе финансовой организации, но, как правило, мы подбираем несколько вариантов и уже вместе с предпринимателем находим оптимальное решение, — комментирует Ирина Казанцева, исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес».

Фото: Фонд развития предпринимательства Челябинской области — центр «Мой бизнес»

Программа льготного кредитования реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и позволяет реализовать проекты в разных сферах. Особое внимание уделяется перспективным кейсам с высокой социальной значимостью.

— Самая ценная инвестиция – это вклад в образование наших детей, в их будущее. ПСБ в рамках программ государственной поддержки бизнеса профинансировал строительство частной общеобразовательной школы «Колибри». Проект, реализованный при совместном участии банка и Центра «Мой бизнес», качественно дополнит социальную инфраструктуру Челябинска и обеспечит новые рабочие места, — отметил Алексей Юхачев, вице-президент – региональный директор ПСБ в Челябинске.

Узнать подробнее о возможных вариантах заемного финансирования можно в региональном центре «Мой бизнес». Специалисты проконсультируют о возможных кредитных программах с господдержкой и подберут необходимые инструменты из линейки предложений института развития. Напомним, помимо финансовой поддержки, в центре «Мой бизнес» предприниматели и самозанятые Челябинской области могут получить инжиниринговую поддержку, помощь в реализации инвестпроектов и развитии бизнеса на селе, имущественную, образовательную и консультационную поддержку.

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