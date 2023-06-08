Катавский цемент получил главную награду областного благотворительного конкурса «Меняющие мир»

В областном парламенте награда в номинации «Лучшие благотворительные проекты» была вручена генеральному директору Катавского цемента Вячеславу Любимцеву. Фото предоставлено редакции

Проект программы комплексного развития территорий Катавского цемента (входит в состав холдинга ЦЕМРОС) получил награду XX Областного конкурса благотворителей «Меняющие мир».

Катавский цемент стал лучшим в номинации «Лучшие благотворительные проекты» за инвестиции в инфраструктуру Катав-Ивановского индустриального техникума на общую сумму более 3 млн рублей.

При поддержке завода в Катав-Ивановском индустриальном техникуме был проведен ремонт, приобретены новая мебель и учебное оборудование. Фото предоставлено редакции

В конце 2022 года в рамках программы комплексного развития территорий ЦЕМРОСа «Делаем мир лучше» Катав-Ивановский индустриальный техникум получил от предприятия новую мебель для кабинетов: парты и стулья, шкафы, компьютерный стол, стеллажи, учебные стенды для подготовки студентов к демонстрационным экзаменам. В кабинетах обновили линолеум, а в здании производственного корпуса провели замену окон.

Катав-Ивановский индустриальный техникум получил от предприятия, в том числе, и учебные стенды для подготовки студентов к демонстрационным экзаменам. Фото предоставлено редакции

Программа «Делаем мир лучше» стартовала на предприятии в 2022 году. За это время Катавский цемент приобрел для районной больницы стоматологическое оборудование стоимостью 1,3 млн рублей, передал Управлению физической культуры и спорта Катав-Ивановского района микроавтобус для перевозки детей на соревнования стоимостью 3,4 миллиона рублей, купил для местной детской хоккейной команды 17 клюшек и 32 комплекта новой формы.

Награду от председателя областного парламента Александра Лазарева получил генеральный директор Катавского цемента Вячеслав Любимцев.

Вячеслав Любимцев, генеральный директор Катавского цемента:

— Приятно осознавать, что социальный проект компании, стартовавший в 2022 году, шаг за шагом делает жизнь сотрудников предприятия и их семей комфортнее с каждым годом. Это придает уверенности и помогает нам успешно двигаться к новым победам.

По программе «Делаем мир лучше» Катавский цемент приобрел для Управления физкультуры и спорта района микроавтобус для перевозки детей на соревнования. Фото предоставлено редакции

ДЛЯ СПРАВКИ

Предприятие Катавский цемент является крупным производителем цемента на Южном Урале. Продукция завода пользуется широкой известностью и высокой репутацией среди потребителей строительного комплекса Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Башкортостана, Татарстана и других регионов России.

Проекты комплексного развития территорий Катавский цемент реализует в рамках программы ЦЕМРОСа «Делаем мир лучше», которая стартовала в 2022 году. Цель программы — объединить усилия компании, сотрудников, местных сообществ и муниципалитетов в целях позитивных преобразований и изменений стандартов жизни в малых городах.

На протяжении трех лет предприятие будет участвовать в комплексном развитии территории Катав-Ивановска через развитие городской среды, создание новых общественных пространств, модернизацию и оснащение объектов инфраструктуры в сфере образования, спорта, здравоохранения и культуры.

Общий объем финансовых инвестиций за три года составит порядка 50 млн рублей.