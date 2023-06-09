Прощай, барак. Новостройка, встречай

Для обновления территорий необходим диалог с гражданами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С улиц Челябинска пропадают бараки. Это не история о таинственном исчезновении домов, а последствия комплексного развития территорий. Аварийное жилье расселяют, сносят, а на его месте строят современные жилые комплексы. Объекты, которые совсем скоро могут попасть под программу, осмотрел председатель городской Думы Андрей Шмидт и вице-мэр Александр Астахов в составе актива межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

«Первые шаги в механизме реализации КРТ»

Признание дома аварийным, постановка его в очередь на расселение и реализация этих планов – процесс сложный и долгий, растягивается на годы и даже десятилетия. В это время жильцы таких зданий, хоть как их ремонтируй, страдают морально и физически. В квартирах начинает течь потолок, из унитаза постоянно что-то льется, на стенах плодится грибок и плесень. Удобно в таких домах лишь крысам и тараканам, которые плодятся там с огромной скоростью. Сейчас на помощь пришел частный капитал и программа комплексного развития территорий – застройщикам чаще всего выгоднее выкупить территории в черте города, расселить бараки, построить на их месте современные жилые комплексы, школы и детские сады. Собственникам квартир из подлежащих сносу домов в таком случае выплачивают компенсацию или переселяют их в новые дома. Фактически, дают людям шанс на достойную жизнь. Ситуация, когда в выигрыше и предприниматель, и человек, и город.

Жители старых домов тоже хотят попасть в программы КРТ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пример этой истории – ситуация с кварталом вокруг Блюхера, 7. Еще в 2019 году дом признали аварийным. Собственникам квартир предложили компенсацию. 6 из 10 согласились, получили деньги и уже обустраивают быт в другом месте. Еще 4 недовольны. Будут суды, затянутся минимум года на полтора. В это время страдают жители соседних домов на Омской, 69, Блюхера 9 и 9а. Те здания – тоже не новые, хоть ветхими и не признаны, но жизнь там совсем не сахар. Накануне прошел дождь и старики (основные обитатели) жалуются – все мокро, штукатурка отходит от стен с обоями, подтекает из-под подоконника.

– Дом построили еще 69 лет назад, сразу как временный, под расселение. Поэтому нет нормальных фундаментов, подвалов. Стены деревянные. И я здесь живу с того момента всю жизнь. У нас хоть люди хорошие, следят за квартирами, а тут лет 30 из рук в руки все переходило, жили непонятно кто, всем на все наплевать было, – показывает на полуразрушенный седьмой дом жительница девятого.

А сейчас появилась надежда, что квартал попадет под КРТ. Рядом уже возвели современную многоэтажку,и застройщик не против взяться за проект еще одной. Теперь нужно согласие жителей и разрешение от городской администрации.

Этот жилой комплекс планируют возвести на месте бараков на Копейском шоссе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Это очень большая проблема, которая копилась годами. В Челябинске сегодня 126 таких домов, на одномоментное расселение всего аварийного жилья нужно порядка 5 миллиардов рублей, но таких средств в бюджете нет. Также мы делаем первые шаги в механизме реализации КРТ, на наш взгляд, он наиболее эффективный, потому что позволяет привлечь частные инвестиции и решить серьезные проблемы. Благодаря комплексному подходу из 126 домов - по 49 домам уже определено финансирование. Часть из них расселят по КРТ, часть - по различным программам – отметил Андрей Шмидт.

«Дом в 42-м году еще пленные немцы построили»

Еще в 2020-м году многоквартирные дома на Копейском шоссе 8 и 10 признали аварийными и подлежащими сносу. Процесс запланировали на 2028 год. Пенсионеры тогда вздохнули, ведь можно и не дожить… Администрация города начала искать выход, провела аукцион и заключила договор о комплексном развитии территории с ООО СЗ «ТрестЮг». Они должны будут построить современный жилой комплекс и оборудовать инфраструктуру, куда входит школа и детский сад.

– Наш дом в 42-м году еще пленные немцы построили. С того момента он и стоит. В подъезде вонь, подвал топит. Всех проблем не перечислить. Но вот теперь обещают новый дом построить и нас туда пересилить. У нас вроде все на это согласились, – рассказывает пенсионерка, сидя на лавочке у дома.

Аварийные дома будут расселены. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И действительно – все жители дали свое согласие на строительство ЖК. Кто-то возьмет компенсацию, но в основном люди согласились на получение новых квартир на том же месте. Застройщик обещает справедливый обмен – метр за метр. Общая площадь переселения – 9 тысяч кв. м. Первые 2,5 тысячи получат свое уже в ближайшие 15 месяцев. Остальным придется подождать до 5 лет.

- Здесь застройщик в рамках договора будет обязан 5 аварийных домов расселить. Остальные 11, которые также попадают под снос, он расселит в течение пяти лет. Здесь появится благоустроенный квартал с социальными объектами. Это как раз один из механизмов работы с таким фондом, - рассказал Александр Астахов.

Всего до конца 2023 года в Челябинске переселят людей из 30 аварийных домов. Это значит, что у 200 семей появится достойное современное жилье.

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