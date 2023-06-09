Работа для людей с большим сердцем: Алексей Текслер наградил социальных работников перед их профессиональным праздником

Поддержка семей остается ключевым направлением работы социальных служб и правительства региона. Фото: пресс-служба губернатора.

49 женщин и всего один мужчина — в зале областного правительства на награждении собрались работники социальной сферы. У этой профессии по большей части женское лицо, и это вполне объяснимо: там, где нужны сострадание, понимание и забота, без материнского сердца не обойтись.

— Более 15 тысяч человек работают в системе социальной защиты Челябинской области, — отметил Алексей Текслер. — А каждый третий житель региона получает помощь и поддержку через соцзащиту. Это колоссальная нагрузка, и всю эту работу нужно вести тщательно, по-душевному. По-другому никак. У людей, которые работают в этой системе, должны быть совершенно уникальные человеческие качества. Никакие технологии не заменят людям вашего участия, тепла и поддержки.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

За последний год Челябинская область не только не отказалась от своих социальных обязательств, но и приняла новые меры поддержки. Это ежемесячные выплаты на второго ребенка, выплаты семьям, которые воспитывают детей с редкими заболеваниями, компенсация аренды жилья и сертификаты на приобретение квартир для детей-сирот.

Работа социальных служб сегодня сильно изменилась: уже не обязательно идти в соцзащиту, чтобы получить пособие. Но добавляются и новые функции.

25 лет в этом году исполняется Челябинскому областному центру социальной защиты «Семья». Его специалисты занимаются профилактикой, реабилитацией, образованием, всегда на связи по детскому телефону доверия. Теперь учреждение отвечает за семейные многофункциональные центры и включается в работу фонда «Защитники Отечества» по поддержке участников спецоперации и их семей. Премию губернатора получила директор центра «Семья» Мария Кузнецова.

— Все 25 лет мы помогаем семьям в трудной жизненной ситуации, — рассказывает Мария Кузнецова. — Но сейчас поменялся сам формат оказания помощи. Обращаются не только неблагополучные семьи, а любые, это и молодые семьи, которые только планируют завести ребенка. Оказываем юридическую, психологическую помощь, помогаем получить медицинские услуги, правильно оформить заявки. Идея Минтруда в том, чтобы поддерживать вообще все семьи.

ЗАБОТА НИКУДА НЕ УЙДЕТ

Ближе всех к своим подопечным — работники соцслужб в сельских территориях. Айгуль Токшина — начальник отдела социальной защиты Кизильского района. Здесь она родилась, выросла, выучилась в Челябинске и вернулась работать в родное село.

— Раньше нужно было собрать большой пакет документов, чтобы получить субсидию, сейчас осталось одно заявление, — делится Айгуль Токшина. — Все сами заказываем электронно. Также ставим на автоматическое назначение, если ничего не меняется в семье, продляем субсидии. Самый актуальный для нашего села — вопрос твердого топлива. Знаю всех по именам, ситуацию в каждой семье.

Среди награжденных губернатором много и рядовых сотрудников системы соцзащиты: повара, воспитатели, нянечки. Ольга Засова пришла работать в дом-интернат для престарелых и инвалидов Верхнеуральска 12 лет назад. Однажды осталась без работы и сначала устроилась в центр уборщицей, потом стала сестрой-хозяйкой.

— У нас 202 человека, всех надо одеть, все желания исполнить, — рассказывает Ольга Владимировна. — Для меня это не сложно, очень нравится моя работа. Здесь люди с непростыми судьбами: у кого-то родных не осталось, кто-то стал бомжем. Им сложно адаптироваться к нормальной жизни, привыкнуть к новым правилам, и мы в этом помогаем.

Меняются стандарты оказания помощи, правила и законы, но кое-что в социальной работе остается неизменным — способность выслушать непростую историю и желание помочь.