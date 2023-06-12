Песни, танцы, флаги: как в Челябинске отпраздновали День России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске отпраздновали День России. Основные мероприятия прошли в парке Гагарина. Там с утра работала площадка под открытым небом, где мастера презентовали свои работы и провели мастер-классы.

Днем на сцене парка началась концертная программа с выступлением ведущих коллективов области. По традиции развернули главный символ праздника — гигантский флаг России. Праздничное настроение создавали ходулисты, большие ростовые куклы, викторины и подарки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К слову, мероприятия продолжаются. В 21:30 на площадке летнего театра парка покажут документальный фильм «Россия. Нам 30 лет» — о героях нашего времени, проживающих свою повседневную жизнь. А после просмотра гости смогут в формате кино-лекции обсудить новое документальное кино.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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