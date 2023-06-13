На пути к технологической независимости: предприятия Челябинской области представили последние разработки на форуме по импортозамещению

Предприятиям Челябинской области удалось стать независимыми от импорта в машиностроении. Фото: пресс-служба губернатора.

Всего год понадобился российским компаниям, чтобы перестроиться под новые условия. Если на первом форуме в Челябинске в 2022 году предприятия обсуждали, чем заместить зарубежные детали и сырье, то сегодня руководители больше делились опытом и рассказывали, каких партнеров им удалось найти в России, презентовали свои последние разработки.

На II Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» в Челябинск приехали более 1000 человек из 30 регионов. В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента России на Урале Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Госдумы и областного парламента.

— Для реального достижения суверенитета важно сформировать собственную научную, кадровую и технологическую базу, — отметил Алексей Текслер. — Создать комфортную среду для внедрения разработок и развернуть у себя производство высокотехнологичной продукции. Сегодня на выставке мы видели и небольшие детали, и уже готовые изделия. Это и есть проекты технологического суверенитета, которые должны получить поддержку.

ОТ АФРИКИ ДО АРКТИКИ

Одним из главных событий форума стала презентация нового «Арктического автобуса». Машину впечатляющих размеров представил миасский автомобильный завод «УРАЛ». Это вторая из трех моделей, которую разрабатывает сейчас при государственной поддержке миасский завод совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и МГТУ имени Баумана. Первую машину уже купила «Роснефть».

— Здесь применен монокузов, когда водитель и пассажир располагаются вместе, — раскрыл подробности гендиректор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев. — Это позволяет сохранить полную автономность 24 часа. Автобус разработан на отечественном продукте, единственное, что здесь из иностранного, — это компоненты пластика.

Пока автомобиль увидели только в Челябинске. Далее презентация пройдет на «Иннопроме» в Екатеринбурге и выставке «Армия» в Москве. А зимой начнутся настоящие испытания в условиях Крайнего Севера.

— Мы производим практически все — от гайки до ракеты, — прокомментировал губернатор Алексей Текслер, после того как лично оценил новинку. — Южноуральскую технику можно встретить по всему земному шару — и в пустынях Африки, и в заснеженной Арктике. Транспортное машиностроение — безусловный приоритет для Челябинской области.

Среди ключевых проектов машиностроения Алексей Текслер также назвал открытие завода по производству троллейбусов и электробусов в Челябинске, производство мостов для грузового транспорта.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ РАЗРАБОТОК

На форум приехали не только промышленные гиганты. Небольшие компании также представили свои наработки. Так, директор конструкторского бюро «Метеор» показал «морской болид». По сути это доска с мотором, которая крепится к ногам, как сноуборд, но передвигаться на ней надо по воде.

— Все полностью разработано и изготовлено в Челябинске, включая сам двигатель, электронику, корпус, — рассказывает директор Владимир Волосников. — Доска позволяет пользователю весом до 100 килограммов глиссировать по воде со скоростью до 50 километров в час. Водомет разработан на средства Фонда содействия инновациям по программе «Старт».

Новую заправку для электромобилей представил завод «Электромашина». Ее главное отличие — зарядить транспорт можно всего за 20 минут. Это уже правительственный проект по развитию электротранспорта.

— Новинку разработали совместно с предприятиями Челябинской области, — рассказал директор по стратегическому и инновационному развитию Леонид Зелепухин. — Постановление правительства позволяет компенсировать затраты до 60% сетевым топливным организациям, которые приобретают этот продукт.

Особенностью форума в Челябинске стало проведение биржи промышленной кооперации, где компании из разных регионов встречались и сразу подписывали соглашения. В результате всего за день было проведено более 300 переговоров, 60 участников нашли новых партнеров. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что наш регион станет постоянной площадкой для встречи представителей инновационного бизнеса.