Заявки на миллиард рублей: в Челябинске завершился всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету»

На форуме рассказали, как развивается импортозамещение в Челябинской области. Фото: Ника Варгот

В столице Южного Урала подвели итоги второго всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету». На уникальной площадке для диалога между представителями власти и бизнеса обсудили развитие собственной научной, кадровой и технологической базы для независимости страны. В этом году форум собрал рекордное число участников – свыше 1000 человек из 30 регионов страны. Встреча вызвала большой интерес у предпринимателей и предоставила им редкую возможность пообщаться с экспертами федерального уровня:

Фото: Ника Варгот

- Нам предстоит решить непростую задачу по обретению технологического суверенитета. Урал и Западная Сибирь исторически славятся своими учеными, промышленниками, изобретателями. Наши предприятия и научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения, – отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Фото: Ника Варгот

Двухдневный форум оказался богатым на события. Первый день, основным событием которого стала первая Всероссийская биржа промышленной кооперации, открыл заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк:

- Масштабное мероприятие, которое в эти дни принимает Челябинск, - логичное продолжение прошлогоднего Форума «Импортозамещение. Новые возможности». Инициативу промышленно-экономического блока областного правительства о его проведении поддержал Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер. Но, если тот форум был посвящен исключительно импортозамещению в промышленности, то в этот раз тематика сильно расширилась и охватывает практически все сферы жизнедеятельности страны и общества. Вместе с вызовами сегодняшняя ситуация открыла перед нами новые возможности, которыми нужно пользоваться, и которыми уже пользуются предприятия Южного Урала.

Фото: Ника Варгот

В бирже приняли участие 11 регионов страны. Предприятия привезли заказы на необходимую им продукцию на миллиард рублей, поставщики ознакомились с техническими заданиями и в итоге успешно были проведены более 300 переговоров:

- Невероятно насыщенная программа! В декабре прошлого года мы проводили у себя мероприятие с той же тематикой, но с меньшим масштабом. У вас определенно есть, чему поучиться в плане организации. Например, как грамотно выстроить такое количество панельных дискуссий и встретить такое число гостей из разных регионов. Челябинский Форум уже определенно можно считать событием федерального уровня, – делится впечатлениями руководитель проектов Центра импорта и импортозамещения при Минпромторге Нижегородской области Александр Никифоров.

Фото: Ника Варгот

Параллельно с биржей в разных залах Центра международной торговли прошло несколько профильных круглых столов. В этот раз площадка объединила практически все сферы жизнедеятельности страны. Обсуждения коснулось и ИТ-отрасли, и агрокомлекса, и здравоохранения, и образования. Полную независимость страны оценили также в машиностроении и промышленности. По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, прошлый год для отрасли был особенным:

Фото: Ника Варгот

- Мы не оставляли без внимания нашу промышленность, которая одной из первых попала под санкционное давление. И по итогам года нам удалось сохранить стабильность работы всех отраслей. Более того, благодаря командной работе мы перешли к росту промышленного производства. Индекс промышленного производства за первый квартал этого года составил 107,3%. Это один из лучших результатов по стране.

Фото: Ника Варгот

Промышленным и оборонным новинкам южноуральцев на форуме отвели особо место. Свою продукцию представили 25 компаний – среди них как крупные предприятия, так и небольшие стартапы. Так, например, мотосерф, который челябинец Владимир Колосников производит вместе со своей командой – имеет все шансы выйти на серийное производство:

Фото: Ника Варгот

- Мы единственные, кто занимается водометными глиссерами такого уровня, которые близки к серийному производству. Конечно, в гаражах трудятся много ребят, но их путь займет лет пять. Здесь крайне сложно сделать двигатель, поэтому высокий технологический барьер. И в плане этого мы спокойны, в ближайшее время у нас не появится конкурентов, – говорит Владимир Колосников.

Настоящим сюрпризом для гостей форума стала презентация арктической спецтехники. Полярный автобус – разработка миасского автомобильного завода «Урал» совместно с ЮУрГУ и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он будет использоваться для безопасной перевозки пассажиров, грузов и мобильных медпунктов, учебных классов, автоклубов в районах Крайнего Севера. Автобус полностью автономен и сможет выдерживать морозы до −50 градусов:

Фото: Ника Варгот

- Он неделю назад в цехе был, это первая его презентация. Дальше покажем на «Иннопроме» и на выставке «Армия-2023». Потребность в такой машине есть – однозначно. У нас полярный круг 10 000 километров, вот все, что за полярным кругом – для этой машины не проблема, – рассказывает генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев.

Фото: Ника Варгот

Предприятия и научное сообщество Южного Урала вносят большой вклад в импортозамещение. Активно поддерживают производителей федеральный и региональный Фонды развития промышленности. Так, благодаря ФРП РФ в Челябинске запустили первое в России производство сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров. Они используются для остекления фасадов зданий и придания разнообразия интерьерам общественных зон. Общие инвестиции в запуск составили 2,2 млрд рублей, из которых 1,58 млрд предоставлены в виде льготного займа по программе «Приоритетные проекты».

Фото: Ника Варгот

- Реализованный при поддержке Фонда развития промышленности проект позволил нашей компании стать в один ряд с самыми именитыми мировыми лидерами в индустриальной обработке стекла для современной архитектуры. Запуск такого производства предоставил новые возможности для реализации проектов отечественным архитекторам, проектировщикам и производителям листового стекла, по сути, создавая в России новую отрасль сверхбольших и сверхпрозрачных материалов. А наше предприятие теперь может расширить свое участие на рынке архитектуры России и стран ближайшего зарубежья, – прокомментировал генеральный директор ООО «Модерн Гласс» Михаил Дедович.

Фото: Ника Варгот

Форум стал не только местом дискуссий и обмена опытом – здесь ФРП Челябинской области заключил сразу два стратегически важных соглашения. Первый был подписан с федеральным агентством по технологическому развитию. Он позволит привлекать к областным высокотехнологическим проектам федеральное финансирование. Также Челябинская область присоединилась к проекту Единой России по обеспечению продовольственной и технологической безопасности «Выбирай свое».

Фото: Ника Варгот

- Оба соглашения крайне важны для Челябинской области, потому что направлены на достижение общей глобальной цели – усилить промышленное производство, повысить конкурентоспособность региональной продукции и в итоге прийти к технологическому суверенитету всей страны. Мы очень заинтересованы в таком сотрудничестве, ведь и у проекта «Выбирай свое», и у Агентства по технологическому развитию есть у каждого свои уникальные компетенции в поддержке предприятий. Это инструменты федерального уровня, которые уже доказали свою работоспособность и эффективность в стимулировании деятельности заводов и улучшении условий для их социального и экономического развития, – комментирует директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Фото: Ника Варгот

Во второй день Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил на форуме основные тезисы концепции достижения технологического суверенитета. Среди них развитие научной, кадровой и технологической базы, комфортное регулирование и развитие высокотехнологичных производств. Также он перечислил предприятия, проекты которых должны получить поддержку через федеральные и региональные инструменты. К ним губернатор отнес автозавод «Урал», холдинг «Синара», промышленную группу «Конар», ПАО «ММК», компании «Модерн Гласс», «Ситно», НПО «Андроидная техника» и другие:

- Наша работа в экономике дает системный результат. Валовой региональный продукт в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. Видим положительную динамику в промышленном производстве, ИПП за январь-апрель этого года почти 108% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах рост составил почти 10%. И мы будем делать всё, чтобы сохранять и наращивать эти темпы, - уточнил Алексей Текслер.

Фото: Ника Варгот

Кроме того, губернатор высоко оценил результаты второго всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Подобные мероприятия глава региона пообещал проводить ежегодно.