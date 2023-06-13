В Курганской области на птицефабрике погибли трое рабочих

Работники занимались ремонтом оборудования по утилизации отходов. Фото: СУ СК РФ по Курганской области

В Кетовском районе Курганской области трое рабочих погибли во время ремонта оборудования для утилизации мясных отходов на птицефабрике. По предварительным данным, умереть они могли из-за отравления токсичными газами, которых в помещении оказалось слишком много.

– Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, анализируется документация по соблюдению техники безопасности на данном объекте, – сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

После гибели работников возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.143 УК РФ).

Ранее при похожих обстоятельствах в Челябинской области погибли двое сотрудников фирмы по уборке. Они чистили свинарник и по очереди спустились в подвал, где умерли от асфиксии из-за недостатка кислорода. Теперь судить будут их начальницу.

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