Минспорта Челябинской области готовит бесплатные программы для тренировок пенсионерам

Челябинская область развивает массовый и профессиональный спорт. Фото: Ольга ЩАПИНА

Челябинскую область захватила бегомания. Буквально один за другим проходят марафоны. «Зеленый марафон», «Парижский полумарафон», «Забег»: такие мероприятия собирают рекордное количество участников. Почему легкая атлетика становится так популярна, и как развиваются другие виды спорта? Как регион планирует вовлекать в спортивную жизнь пенсионеров? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

КАК СЕЛЬСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО БРЕНДОМ

— Знаковым событием для нас стал «Парижский полумарафон». Это не только необычное место, интересный рельеф. Это возможность узнать историю Южного Урала, где несколько поселков названы европейскими столицами в честь победы над Наполеоном в 1812 году. Возможность познакомиться с малочисленным народом — нагайбаками. Как появился столь необычный проект, и почему он сегодня привлекает даже олимпийских чемпионов?

— Этот проект резко вырос, даже взлетел. Это удалось сделать благодаря поддержке губернатора Челябинской области. Он заметил такую возможность рассказать о родном крае и сделать масштабное спортивное мероприятие. Если поначалу в «Парижском полумарафоне» принимали участие порядка 200 жителей из близлежащих населенных пунктов, то в этот раз приняли участие порядка 2200 человек из разных уголков страны. Там были сильнейшие спортсмены, специализирующиеся на марафонских дистанциях. Мужчины и женщины, которые победили, — это сильнейшие спортсмены страны. Они, кстати, действительно высокого оценили трассу, им понравился рельеф, пересеченная местность и в целом само мероприятие, учитывая его колорит, хорошую организацию.

— Мероприятие проходит под эгидой Федерации легкой атлетики?

— Нет. Это в первую очередь спортивное мероприятие, поэтому председатель Федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский принимает регулярное участие. Но это бренд нашего региона и проходит в первую очередь под эгидой Челябинской области.

— Мне рассказали историю, что один из участников позвал на марафон 13 своих родственников. Получается, что это уже семейное событие.

— Изначально так и задумывалось. Сразу были детские дистанции, позже к ним добавились скандинавская ходьба, велозаезд, чтобы это был праздник, куда может прийти не только спортсмен, но и вся семья.

Парижский полумарафон в 2023 году стал самым массовым за все время. Фото: пресс-служба губернатора.

— Это также пример того, как небольшое спортивное мероприятие может изменить жизнь самого села. Как изменился сам Париж?

— Если не учитывать вложения, которые были произведены государством (сделаны дороги, отремонтирован музей, готовится к ремонту клуб), надо сказать, что и сами жители восприняли эту атмосферу. В этом году было особенно заметно, что покосившиеся заборы, которые в прошлом году еще были и мозолили глаз, в этом году уже заменены, где-то покрашены, где-то обновлены крыши, все убрано. Безусловно, это оказывает влияние и на поведение местных жителей. Они стремятся соответствовать уровню мероприятия.

— Как дальше будет развиваться проект? Говорят, что будут два дня проводить.

— Разговоры такие мы ведем. Посмотрим, как это получится. Все зависит от количества заявок для участия.

СТАДИОН ЕЛЕСИНОЙ ПРОДОЛЖАЮТ РЕМОНТИРОВАТЬ

— В 2022 году были масштабные соревнования по легкой атлетике. Как проходит подготовка к Чемпионату России? Какие работы ведутся на стадионе имени Елесиной?

— 6 августа стартует чемпионат России. Это очередное крупное всероссийское мероприятие. В этой связи мы еще в прошлом году запланировали модернизацию стадиона имени Елесиной. Заменим деревянные лавочки, которые там были, на новые пластиковые сиденья со спинкой. Зрителям будет удобнее сидеть и смотреть. Сейчас уже начали работы: демонтировали старые деревянные скамейки, на их место в ближайшие дни установим новые кресла. Идут работы по модернизации освещения на стадионе для того, чтобы в вечернее время мы могли проводить спортивную программу. Также освещение обеспечит возможность телетрансляции хорошей картинки со стадиона.

Для спортсменов, это уже давняя просьба, мы запланировали создание тренировочного круга в правой части стадиона. В ближайшие дни там начнется демонтаж старых покрытий. К 5 июля мы рассчитываем получить новую разминочную дорожку порядка 200 метров, закольцевать ее, что обеспечит безопасность спортсменов.

— Важно не только достойно принять, но и достойно выступить Челябинской области. Как готовятся спортсмены?

— Мы рассчитываем на хороший результат. Легкая атлетика — один из сильнейших и медалеемких видов спорта в регионе. На Спартакиаде сильнейших в прошлом году мы показали отличные результаты. Верим в наших спортсменов.

НЕТ ДОЛГОСТРОЯМ!

— Губернатор Челябинской области выступил с обращением к Законодательному собранию региона. Он затронул практически все сферы, спорт в том числе. На мой взгляд, Алексей Текслер озвучил два ключевых момента, которые касаются спорта. Первое — Челябинской области удалось закрыть долгострои, в частности, в Кусе и Нязепетровске. Что для этого понадобилось? Остались ли проблемные объекты?

— Для этого понадобилась кропотливая еженедельная работа с муниципалитетом и с подрядчиком. Мы понимаем, что подрядчик — это коммерческая организация, которая нацелена на прибыль. Чем меньше она вложит своих средств, тем большую прибыль она сможет получить. Там, где нам хотелось бы, чтобы работало 10 рабочих, подрядчик выводит 2-3. Именно такие вещи и приводят к затягиванию строительства. Еженедельная работа с подрядчиком, внушение важности позволяют ускорять строительство.

— Попросту не хотят работать?

— Там множество факторов. В том же Нязепетровске длительная стройка была на сложном с точки зрения геологии участке. По большому счету там было болото. Была корректировка проектной документации. Работа под руководством губернатора области, курирующего заместителя губернатора позволяет получить результат.

Проблемных объектов глобального масштаба у нас нет. Были в прошлом году задержки по строительству бассейна в Уйском муниципальном районе, но там произошла смена подрядчика, зашел более ответственный, и сейчас мы понимаем, что в этом году объект сдадим.

БИЗНЕС НАЧАЛ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В СПОРТ

— Второй момент из обращения к парламенту: губернатору удалось договориться с бизнесом, чтобы он начал строить крупные спортивные объекты. Какая у них мотивация?

— В первую очередь это социальная ответственность бизнеса. Люди понимают, что для того, чтобы их бизнес был успешен, нужны довольные местные жители, которые будут работать на их предприятии. Без создания комфортной социальной среды это невозможно. Мы это видим на примере Сатки, где при поддержке областного бюджета, губернатора за счет местного бизнеса построен крупный ледовый дворец. Буквально со дня на день ждем его открытия. Мы это видим на примере Озерска, где также построена ледовая арена «Высота» с огромными вложениями. Мы это видим в Челябинске: Цинковый завод заканчивает проектирование крупнейшего объекта, который будет иметь всероссийское значение. Это футбольный манеж. Надеемся, что летом у нас начнется само строительство. Мы это видим в Миассе, где также в настоящее время разрабатывается проектная документация на ледовый дворец, и мы надеемся, что в ближайшее время выйдем на стадию строительства. Действительно, при поддержке губернатора и по его инициативе бизнес вкладывается в регион.

"Академия Челябинск" откроется в 2025 году на Университетской набережной. Фото: пресс-служба губернатора

ПЕНСИОНЕРАМ НАЙМУТ ТРЕНЕРОВ

— В обращении Алексей Текслер отметил, что в регионе растет количество людей, которые занимаются спортом. Интересные данные озвучила Контрольно-счетная палата: в Челябинской области спортом занимаются 13% мужчин и 12% женщин. Также растет количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций. Замечаете ли вы, что желающих заниматься становится больше? Есть ли какая-то идеальная цифра, к которой мы стремимся?

— Те данные, которые озвучила КСП, это касается организованного спорта, те люди, которые занимаются в спортивных секциях с участием тренеров, волейбольные команды. Если мы говорим в целом о статистике по занимающимся спортом в регионе, как минимум 90 минут в неделю занимаются 1 млн 616 тысяч человек. Это 51,7 процента населения региона.

— То есть 50% мы уже перешагнули?

— Да, но целевая планка у нас 70%. К 2030 году мы должны достигнуть этого показателя.

— Марафоны в этом плане показательны, больше людей стали бегать, воркаут площадки не пустуют даже в выходные в 6 утра.

— Мы это видим и понимаем, что акцент на массовый спорт важен. Создание площадок со свободным доступом получает отклик у населения. Там, где есть хорошие площадки с оборудованием, они заполнены с утра до вечера. Сейчас мы делаем акцент на работе с населением старшего возраста. Дети так или иначе охвачены физической культурой почти все: как минимум три урока физкультуры в школе, секции. А вот в части работы с населением среднего и старшего возраста: от 35 и до пенсионного, здесь есть определенные проблемы. У нас есть хорошие примеры в Коркино, где инструкторы сначала начали заниматься скандинавской ходьбой, постепенно перешли к занятиям в зале гимнастики. И люди очень активно откликнулись, мест свободных нет. Мы хотим подобную практику распространить на все наши муниципалитеты.

— Для пенсионеров это бесплатные спортивные программы?

— Да, мы говорим о бесплатных мероприятиях. Мы в местной физкультурно-оздоровительной организации вводим ставку инструктора, и они будут заниматься с населением старшего возраста. Надеюсь, что за лето мы эту работу проведем, и можно будет в ближайшем ФОКе найти объявление и записаться.

БАССЕЙНОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

— Достаточно ли у нас клубов, бассейнов, спортзалов или чего-то особенно не хватает?

— Бассейнов, безусловно, не хватает. Это самый востребованный среди всех возрастов спортивный объект. Не все могут встать на лед, на коньки, но плавать могут все с 3 до 80 лет и старше. Если мы говорим о статистике, то у нас обеспеченность спортивными объектами 58%. Целевой показатель — 70%. Самым обеспеченным является Пластовский район. Мы работаем над тем, чтобы у нас появлялось как можно больше бассейнов. Идет строительство в Аргаяше, в Уйском районе, губернатор озвучил планы по строительству 50-метрового бассейна в Магнитогорске. В Карабаше открыли бассейн силами частного бизнеса.

— Если говорить о профессиональном плавании, в этом году открылся после реконструкции бассейн «Строитель». И уже прошли первые соревнования. Как оценил изменения олимпийский чемпион Александр Попов? Какие спортивные турниры пройдут еще в этом году на этой площадке?

— Да, у нас в этом году прошел Кубок Александра Попова — очень статусное мероприятие в сфере плавания. Мы, безусловно, хотели бы, чтобы Кубок у нас проходил на постоянной основе, но конкуренция за это мероприятие большая среди регионов. Сам Кубок прошел на высоком уровне, большое количество участников. Наш прославленный олимпийский чемпион крайне высоко оценил. Ему в принципе нравится Челябинская область, после этого он приезжал на этап кубка России по зимнему плаванию на Тургояк. Также в этом году традиционно пройдет Кубок губернатора по плаванию — значимое для нас мероприятие.

Алексей Текслер наградил победителей Кубка Александра Попова. Фото: пресс-служба губернатора.

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