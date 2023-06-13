Уехал из Екатеринбурга и прятался в соседнем городе: в Челябинске задержали бойца MMA за участие в смертельной драке

Боец ММА прятался в квартире, когда к нему пришли силовики. Фото: соцсети/СУ СКР по Свердловской области

В Челябинске задержали 27-летнего бойца MMA Сухроба Давлатова. Он является участником смертельной драки, которая случилась на Юго-Западе Екатеринбурга. В результате того происшествия были убиты два человека.

— Мужчина уехал из Екатеринбурга и попытался скрыться в Челябинске. Его задержание проводили полицейские из Свердловской области, — рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Как сообщает КП-Екатеринбург, инцидент произошел 6 июня на улице Академика Бардина, 13. Участниками конфликта являются мигранты. Поводом для массовой драки между ними стали разборки на почве денег. В ходе конфликта конфликта зарезали двух человек - это 21-летний парень и 39-летний мужчина.

Отметим, что изначально руководитель организации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев сообщал, что Сухроба Давлатова задержали в Казахстане. Он также добавил, что полиция пришла к нему через несколько часов.

По факту массовой драки СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Расследование стоит на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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