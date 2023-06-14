Южноуральский рыбак нашел в камышах реки Уй утонувшего мужчину

Тело всплыло утром 13 июня. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

Житель Троицка решил начать рабочую неделю с утренний рыбалки. Но в камышах его ждала шокирующая находка. На поверхность реки Уй всплыл предмет, очень похожий на тело человека.

Вытаскивали труп из воды сотрудники поисково-спасательной службы. На берегу разбухшее тело сразу передали сотрудникам полиции. Что примечательно, он был в джинсах – не похоже на обычное купание.

С собой у погибшего была сумка с документами, поэтому удалось быстро установить его личность. 34-летний мужчина только месяц назад переехал в Троицк из района.

Убийство это или трагическая случайность, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Трагическая случайность в начале июня привела к гибели молодого мужчины на карьере в городе Бакал. Он решил устроить заплыв и утонул в 150 метрах от берега.

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