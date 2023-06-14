Прокуратура сорвала заседание суда по делу бывшего депутата Заксобрания Челябинской области

Уже не в первый раз суд переносит заседание.

В Челябинской области дело бывшего депутата областного Законодательного собрания Константина Толкачева идет уже три года и продолжает затягиваться. Очередное заседание в Копейском суде отложено с 14 июня на 19-е из-за неявки стороны обвинения для предоставления времени, чтобы согласовать позиции по уголовному делу с прокуратурой области.

Материалов дела с 2020 года набралось на 39 томов. Однако найти стопроцентные доказательства того, что в 2012-2014 годах один из владельцев Коркинского стеклотарного завода Толкачев уклонился от уплаты налогов, не удалось до сих пор. Доводы обвинения вызывают вопросы, а дело искусственно растягивают путем проведения множества экспертиз.

В 2021 году назначили налоговую экспертизу, которая дала ответы на 27 вопросов, поставленных судом, и установила, что Константин Толкачев не нанес бюджету ущерба. Вместо того чтобы снять обвинения и закрыть дело, в августе 2022 года прокурор запросил провести повторную финансово-экономическую экспертизу. Спустя полгода Челябинская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции РФ сделала вывод в пользу Толкачева, подтвердив результаты прошлых экспертов.

Сейчас сторона обвинения и вовсе зашла в тупик. Ведь появилась новая информация, которая может подтвердить невиновность бывшего депутата областного Заксобрания. Константин Толкачев подал жалобу в Генеральную прокуратуру с указанием на процессуальные недостатки по ходу следствия, высказал предположения по фабрикации дела. Несколько раз предприниматель добивался возможности ознакомиться с материалами проверки, но удалось это сделать лишь 13 июня. Из материала надзорного производства была получена справка, составленная государственным обвинителем Копейска в адрес начальника областной прокуратуры по надзору за следствием. Она подтверждает, что на стадии предварительного расследования были допущены нарушения уголовно-процессуального закона, которые влекут признание ряда доказательств недопустимых по уголовному делу, а действия Толкачева могут привести к вынесению оправдательного приговора.

– Меня обвиняют в том, что я постоянно противодействую суду с целью затянуть рассмотрение уголовного дела. Однако от нас не было ни одного ходатайства о переносе заседания. Сегодня в очередной раз перенесли суд, и это после прокурорского надзора за следствием, – говорит Константин Толкачев.

Адвокат предпринимателя отмечает, что проведенный анализ показал, что Толкачев лишь использует все способы защиты, а не затягивает уголовный процесс и не вводит суд в заблуждение.

– Длительное рассмотрение дела связано с отпусками государственного обвинителя, также не являлись на заседания свидетели и потерпевшая сторона. Это почему то вменяется в вину и противодействие моего подзащитного. В этой же справке подтверждается, что были нарушения в ходе предварительного следствия, а это значит, что необходимо исключить из дела некоторые доказательства, что будет являться предметом для оправдания,– пояснила правозащитник.

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