Полет был подарком на день рождения: двое мужчин разбились на самодельном дельтаплане в Челябинской области

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области разбился мотодельтаплан. Крушение произошло 14 июня недалеко от Совхозного поселка в Катав-Ивановском районе. Погибли двое мужчин, одному было 36, второму 38 лет.

Дельтаплан упал поздно вечером — около 20:50.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники транспортной прокуратуры.

Уже удалось выяснить, что разбившийся дельтаплан был самодельным. Полет организовал нелегальный перевозчик. Оказавшаяся роковой воздушная прогулка была подарком, который сделали на день рождения 36-летнему мужчине.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

— Проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц, — рассказали в Центральном МСУ Следственного комитета на транспорте.

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