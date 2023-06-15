Стендап, песни и танцы: самых творческих педиатров Челябинска выбрали на конкурсе «Люди в белых халатах»

Без подарков в этот вечер не ушел ни один участник Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Своих педиатров в таком амплуа пациенты еще не видели. Роскошные испанские платья, народные костюмы, даже короны на голове – к фееричному шоу в парке-отеле «Березка» каждый готовился по-своему. Под громкие аплодисменты участники конкурса «Люди в белых халатах» на сцену поднимались впервые. В зрительном зале – коллеги, друзья и родственники. Оценивают номера – члены жюри. Признаются, выбор сделать крайне сложно. Конкурсанты вложили в выступление немало сил:

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

-Меддработники всегда были творческими людьми, мы решили их объединить, вывести на городской этап. Свои отборочные туры они провели внутри больниц, а здесь уже лучшие участвуют в премии. Более того, вне конкурсной программы, мы награждаем врачей еще в двух номинациях: «Наследие» – для ветеранов профессии, посвятивших большую часть жизни профессии медицинского работника. Поскольку этот год объявлен Годом наставника, мы чествуем сегодня наставников, в каждой больнице и в каждом отделении есть опытные врачи и медицинские сестры, обучающие молодых специалистов, сегодня мы говорим этим уважаемым людям свое спасибо со сцены, вручаем призы, – рассказывает председатель координационного Совета женщин при администрации города Челябинска Нажия Хасанова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Люди в белых халатах» – традиционный проект, который третий год подряд в преддверии Дня медицинского работника проводит Совет женщин города совместно с известными политиками и бизнесменами Челябинска. В этот раз на премии решили отметить самых творческих детских врачей – педиатров.

- Мы с большим удовольствием откликнулись на предложение принять участие в этой премии. Тем более, когда у нас огромный опыт делового сотрудничества с представителями медицинской сферы. В принципе, врачи – это люди, за плечами которых сотни спасенных жизней, это самоотверженный и очень тяжелый труд, преданность своему делу, любовь. Я уверена, среди южноуральских медиков, множество талантливых и творческих людей, которые непременно воспользуются случаем и покажут это, – говорит заместитель генерального директора ПАО «Челиндбанк» Наталья Абрамова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В необычном конкурсе приняли участие 10 специалистов из 9 медицинских организаций столицы Южного Урала. Самая многочисленная группа поддержки у Детской городской поликлиники №4. Невролог Людмила Рудковская пришла поболеть сразу за двух своих коллег:

- Еще не видела их номера – для меня полнейший сюрприз, как и для вас. Знаю только, что они серьезно готовились к выступлению. На работе у нас нет времени пообщаться друг с другом, поэтому проект – не просто замечательная возможность поболеть за своих, но еще и прекрасный повод встретиться и поговорить с другими своими коллегами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Старшая медицинская сестра Анастасия Сафина – работает в той же поликлинике. Сегодня на мероприятие пришла вместе с сыном Артемом. Они почти два месяца готовились к выступлению. Номер ставил художественный руководитель, который преподавал у Анастасии музыку еще в школе. Но сегодня он переживает за них у себя дома. После ему обязательно покажут видео:

- Сначала я пела у него в хоре, потом вот сын, который уже 11-й класс закончил. Учителя конечно рады, что их помнят, к ним обращаются. Для выступления выбрали русскую народную песню «Люблю тебя, моя Россия». Надеемся, что ее оценят.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Педиатр с многолетним стажем, многодетная мама и солистка хора Эльвира Воронкова из ДГП №4 пытается справиться с эмоциями. Открывать программу своим выступлением – очень волнительно. Особенно, когда до этого участвовать в конкурсах не приходилось:

- Я занимаюсь вокалом около года и всего полгода назад мы организовали группу, а сегодня уже выступаем здесь. Конечно, сложно, ведь в поликлинике мы тет-а-тет с пациентами, а здесь большой зал, так много зрителей, но каждый человек – в душе актер, – улыбаясь, говорит участница проекта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Об актерском таланте Татьяны Ромащенко раньше знали только в стенах родной поликлиники. Теперь же к врачу пришла настоящая известность и среди других медорганизаций. За необычное стендап выступление с короной на голове ее прозвали «Шальной педиатрицей». Врач из детской поликлиники №1 стала обладательницей «бронзы» премии «Люди в белых халатах», кроме этого ей досталось множество подарков от партнеров и настоящая корона ручной работы от Девелопер «Весна».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Профессия врача – созидательная, а мы, как созидатели, строители, не можем не поддержать людей, которые находятся на пике важности, популярности и значимости. Врачи не просто про лечение пациента, это про отношение, эмпатию, понимание. Они не лечат симптомы, а делают для человека лучше в целом, это и нам близко по пониманию – это и наш девиз, – говорит коммерческий директор Девелопер «Весна» Дмитрий Петров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второе место досталось Елене Пашкевич из Детской городской больницы №7. Грациозный испанский танец покорил гостей мероприятия и членов жюри. Победителя проекта назвали под одобрительные крики группы поддержки. «Золото» оказалось у Елены Изюровой из Детской городской поликлиники №6. Своим атмосферным выступлением в цыганском платье она буквально зажгла огонь в сердце каждого. Победителям проекта вручили суперпризы – большие телевизоры. Впрочем, без подарков в этот день никто не ушел. Остальным участникам конкурса достались микроволновые печи и множество других полезных и приятных презентов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам главного врача Детской городской поликлиники №8 Антона Рыжего, такие мероприятия очень важны для всего медицинского сообщества:

- Ковид в свое время показал ценность врачей, но он закончился и вот мы снова видим, что к специалистам относятся, как к обычным поставщикам услуг. Такие мероприятия очень важны – они статусные и дают своего рода моральную поддержку. Хочу отметить также, что организовано все благодаря частной инициативе – а это очень здорово и действительно круто.