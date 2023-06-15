Осталось двое детей: что известно о погибшем при крушении мотодельтаплана в Челябинской области

Погибший Лев Шкодин был опытным спортсменом. Фото: Соцсети

В Катав-Ивановском районе Челябинской области в поселке Совхозный рухнул мотодельтаплан. В нем было двое мужчин – владелец аппарата Сергей и пассажир Лев. Мужчинам было 38 и 36 лет. Для Льва, давно мечтавшего оказаться в небе, этот полет стал первым и последним.

Сварщик Лев Шкодин из Юрюзани с детства занимался спортом. Бег, лыжи – мужчина будто был готов к любому физическому испытанию. Его страница в социальных сетях наполнена фотографиями с соревнований и марафонов. Мог он и на гору забраться, и на великах прокатиться.

Но главная гордость Льва – это такие же спортивные дети. Сын и дочь пошли в папу и так же серьезно занимаются множеством видов спорта: от единоборств, до лыж.

У Льва осталась жена и двое детей. Фото: Соцсети

Впрочем, была у мужчины одна непокоренная вершина — небо. Он давно хотел отправиться в полет на дельтаплане. И тут судьба его пересеклась с местным любителем авиаспорта — Сергеем. Подробности выясняет следствие, но жители города говорят, что сертификат на полет подарила Льву на день рождения жена Дарья.

Мужчина собрался с духом и полетел. Теплый летний воздух, адреналин разгоняет кровь. Но что-то пошло не так – или неисправность техники, или ошибка пилота. Аппарат рухнул. Люди погибли на месте.

Следственный комитет на транспорте проверяет легальность полета на мотодельтаплане. О пилоте известно мало, не получилось даже найти страницу с подробностями оказания услуг в социальных сетях. Мы обратились за комментарием в ДОСААФ, но на звонок не ответили.

— Земля тебе пухом, Лёва! Соболезную родным, — пишут в социальных сетях знакомые погибшего.

Прощание со Львом пройдет 16 июня в Юрюзани.

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