Не в волосах счастье, а в их количестве: все, что вы хотели узнать о пересадке

В 95% случаев облысения мужчин врачи диагностируют андрогенетическую алопецию. Патологию, чаще всего наследственную, которая ведет к истончению и потере волоса под воздействие андрогенов – маскулинизирующих стероидных гормонов. Любопытно, что облысение «по мужскому типу» встречается и у женщин, так как андрогены продуцируются организмом обоих полов.

Хорошая новость: процент подобных случаев у дам значительно ниже (врачи называют цифру 20% от общего числа жалоб). Плохая: именно андрогенная алопеция хуже всего поддается консервативному лечению, и люди, особенно молодого и среднего возраста, испытывают от своей проблемы сильнейший психологический стресс. По результатам исследований, они зачастую склонны к изоляции, демонстрируют повышенный уровень тревожности и подавленности, снижение полового влечения и уверенности в себе. Разумеется, это отрицательно сказывается и на карьере, и на личной жизни.

Урожай на всю голову

– Честно говоря, еще недавно андрогенная потеря волос считалась приговором даже самими трихологами, – говорит пластический хирург, специалист по пересадке волос, врач клиники Dipplex Илья Денисов. – Всевозможные косметические средства помогали сделать красивее то, что осталось, но не остановить процесс и уж тем более не вернуть утраченное. К счастью, наука не стоит на месте. Сегодня наряду с современными консервативными средствами нами освоена радикальная и наиболее эффективная методика борьбы со всеми видами алопеции у мужчин и женщин – трансплантация, или пересадка волос. Технология, зарекомендовавшая себя в абсолютном большинстве случаев облысения.

Клиника Dipplex использует наиболее современную и прогрессивную методику бесшовной трансплантации FUE. Суть ее в том, что при помощи специального сверхострого микроинструмента, так называемого панча, из донорской зоны как бы выкручиваются волосяные графты - группы волосяных структур (около 4 штук). Затем они помещаются в специальный секретный состав (этот этап значительно увеличивает процент приживаемости) и пересаживаются в подготовленные каналы на рицепиентной зоне головы. Само вживление в клинике Dipplex также производится наиболее продвинутым способом: при помощи импланторов. Это своего рода мини-катетеры, через которые волос вводится в канал. В сравнении с традиционной пересадкой пинцетом эта методика в разы снижает риск повреждения фолликула. Проводится операция под местной анестезией.

– Трансплантация FUE коренным образом отличается от популярной некоторое время назад лоскутной методики, когда фоликуллы забирались из донорской зоны вместе с полоской кожи, – поясняет Илья Денисов. – FUE гораздо менее травматична, не оставляет швов и рубцов, имеет короткий реабилитационный период и высокую эффективность.

Мифы о пересадке

Как и любая сравнительно молодая методика, трансплантация обросла массой мифов.

– Самый распространенный – «все пересаженные волосы все равно выпадут», – делится доктор. – Это в корне неверно! Пересаженные волосы не выпадают, ведь мы забираем их с андрогенетически независимой зоны. Проредение может наблюдаться среди оставшихся собственных волос, и задача врача-трансплантолога по возможности скорректировать этот фактор, правильно рассчитав объем и рисунок пересаженных графтов.

Еще один миф – на пересадку лучше ехать в Турцию.

– Корни этого мифа следует искать в том, что в Турции для трансплантации волос не нужно медицинское образование, – поясняет Илья Сергеевич. – Отсюда обширная реклама и большое число демпингующих кабинетов и кабинетиков. Однако за подобным эконом-вариантом может скрываться некачественное оборудование, слабый надзор за регламентом, в том числе, обработкой хирургических инструментов. Как результат - всевозможные инфекции и воспаления волосистой части головы. Кроме того, трансплантация волос - это довольно тонкая хирургическая процедура, которая требует действительно серьезной многолетней подготовки. Специалист должен учесть целую массу факторов: рисунок волос, направление роста, правильный изгиб передней линии, от которой зависит естественный внешний вид будущей шевелюры. Нарушение даже одного из перечисленных пунктов может как повлиять на эстетику, так и полностью нивелировать эффект пересадки, вызвав необходимость повторной операции.

Тут следует отметить, что клиника лазерной хирургии и косметологии Dipplex, входящая в холдинг ДНК-Групп, - не просто лицензированное медицинское учреждение. Это одна из самых современных клиник в городе, уже более 10 лет оказывающая широкий спектр высокотехнологичных услуг в сфере красоты и здоровья. На счету хирургов клиники Dipplex - сотни пациентов, раз и навсегда избавившихся от проблемы потери волос. Это и мужчины, вместе с волосами вернувшие себе уверенность и контроль над своей жизнью. И женщины, которым доктора помогли приблизиться к желанному внешнему виду. Прекрасный пол, кстати, чаще обращается за коррекцией области бровей и передней линии роста волос.

– Пересадка показана практически при всех видах алопеции, если нет острых воспалительных или тяжёлых аутоиммунных заболеваний, – поясняет Илья Денисов. – Даже в сложных случаях рубцовой алопеции удается достичь отличных результатов. Решившись на пересадку, нужно быть готовым, что это займет время - операция от подготовки и забора графтов до пересадки проходит в несколько этапов и может длиться более 4 часов. Нужно готовиться к дисциплине и определенным ограничениям: первые несколько дней, например, мытье и обработку головы будут проводить специалисты, чтобы не повредить фолликулы, избежать воспалений и появления корочек. Но чего стоят эти неудобства в сравнении с возможностью встряхнуть перед зеркалом роскошной здоровой шевелюрой!