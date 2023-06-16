Ушли добровольцами — вернулись героями: губернатор Алексей Текслер вручил южноуральцам медали «За отвагу»

Алексей Текслер поблагодарил добровольцев за проявленную в бою отвагу. Фото: пресс-служба губернатора.

Южноуральцы возвращаются домой героями. Они не любят говорить о своих подвигах и неохотно вспоминают подробности тех дней, когда приходилось спасать сослуживцев. Но, уходя на спецоперацию добровольцами, ни разу не сомневались в верности своего решения. Так, в Челябинской области становится больше Героев России, а в День России губернатор Алексей Текслер вручил шесть медалей «За отвагу».

— Сегодня в зале вместе с нами наши героические земляки — участники специальной военной операции, — отметил Алексей Текслер на торжественном праздничном концерте в оперном театре. — Низкий поклон и великая благодарность этим людям, всем, кто сегодня на передовой с честью выполняет воинский долг. Спасибо всем, кто помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях.

В ПАМЯТЬ О ДЕДАХ

Шесть человек из Челябинской области отправились выполнять боевые задачи в составе добровольческого отряда «Барс». Они находились в зоне спецоперации три месяца и успели героически себя проявить.

Виталий Железняк вспоминает бой под Красным Лиманом. К слову, Российская армия до сих пор отбивает эти территории у ВСУ, об этом говорят последние сообщения Минобороны России.

— Дело было под Красным Лиманом, когда мы стояли на блокпосту, — вспоминает Виталий Железняк. — Мы пошли с ребятами в разведку, и над нами завис квадрокоптер. В конце концов мы его сбили, но в это время услышали ДРБ (добровольческий разведывательный батальон. — Прим. ред.), они выехали на квадроциклах, и завязался бой. В итоге они отступили, потому что поняли, что здесь хорошее сопротивление. Мы подняли квадрокоптер и установили, где находится сосредоточение войск, ВСУ пытались прорваться к нашему блокпосту, но наши нанесли контрудар, и их планы были сорваны.

На Донбассе у Виталия Железняка был не первый боевой опыт — за плечами две чеченские кампании и работа в Челябинском ОМОНе.

— Принимал участие в контртеррористической операции в 2000 году, поехали самые первые, потом в 2003 году отправился уже с ОМОНом, — говорит боец. — В спецоперации все уже совсем по-другому, намного сложнее, чем в Чечне. Летают квадрокоптеры и кидают бомбы. Постоянно смотришь в небо, кого надо предупреждаешь.

Дома Виталия ждали жена, сын и дочь. Особенно поддерживали коллеги, которые отправились с ним добровольцами. Это, например, Виталий Вострецов, который также провел три месяца на Донбассе.

— Наши деды в войну 17-летними пацанами сбегали из домов, чтобы уйти добровольцами на фронт, и сейчас отсиживаться дома — это не достойно русского мужика, — говорит Виталий Вострецов. — Нас с детства воспитывали, что Родина, семья — это самое главное в жизни. Мне теперь будет не стыдно своему деду-фронтовику взглянуть в глаза. Дома меня ждали племянники. Сестра рассказывала, что младший каждый вечер за меня сжимал кулачки, чтобы я вернулся живой и здоровый, и очень расстраивался, когда просыпался, а кулачки разжаты.

Губернатор Челябинской области также вручил медали «За отвагу» Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову и Марсу Бадретдинову.

— Сердце России в людях. И прежде всего в наших героях. Тех, кто в трудное время встал на защиту Родины, спасая других, не жалея себя! — отметил губернатор Алексей Текслер.

СПАС ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК

В этот день участника спецоперации Максима Шоломова отправили на участок, где ВСУ регулярно пытались прорвать оборону. Тогда подполковник родом из Чебаркуля командовал пехотным подразделением. Завязался бой.

Максим Шоломов, рискуя жизнью, спас своих сослуживцев. Фото: пресс-служба губернатора.

— Поставили задачу, на карте показали, какой объект занять, какой населенный пункт, — вспоминает Максим Шоломов. — В ночное время прибыли туда, разместились, противник начал с двух сторон одновременно наступление. Было уничтожено с десяток единиц военной техники, количество противника посчитать было очень сложно, все это отстреливалось, техника жглась. Получил Звезду Героя за то, что удержали населенный пункт. Получил ряд мелких осколочных ранений, но продолжал вести бой, управлять своим подразделением. Когда была плановая замена и личный состав меняли, я попросил оставить меня с новым подразделением. Я всю жизнь служу, я кадровый офицер, без армии свою жизнь не представляю.

В результате боя герой из Челябинской области лишился обеих рук, но спас своих товарищей. За свой подвиг прямо в госпитале ему вручили Золотую Звезду Героя России. В зале Челябинского оперного театра героя долго чествовали аплодисментами стоя.

— Подполковник Максим Шоломов, — написал губернатор Алексей Текслер после праздничного концерта и личной встречи с героем. — Наш, чебаркульский. Герой России. С первого дня СВО на фронте. Не раз показывал мужество и отвагу. Не дрогнул и в самом трудном бою. Получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг.

Также с именем Максима Шоломова открыли почетную доску на здании учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Раньше там находился Челябинский военный автомобильный институт, где жил и учился будущий герой с 1998 по 2003 год.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Челябинская область продолжает помогать южноуральским подразделениям, которые принимают участие в спецоперации. Накануне Дня России полпред Президента на Урале Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер передали командованию танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области 32 квадрокоптера со смартфонами и дополнительными аккумуляторами, а также дроны с тепловизором, дальномером, камерой и пультом управления, 47 тепловизионных прицелов.

Необходимую на спецоперации технику Владимир Якушев и Алексей Текслер передали танковой дивизии. Фото: пресс-служба губернатора.

— Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам — всем тем, кто находится на линии фронта, — подчеркнул Алексей Текслер. — Держим постоянный контакт, общаемся с нашими военными. Своевременно реагируем на запросы.

Благодаря дополнительным мерам поддержки от Челябинской области участники спецоперации и члены их семей получили более одного миллиарда рублей в виде единовременных выплат, к концу 2023 года закончат ремонт военного госпиталя и обновят оборудование. Также 30 мая в Челябинске открылся филиал фонда «Защитники Отечества», специалисты которого помогают провести психокоррекцию, оформить инвалидность, получить лекарства и оказывают другую поддержку.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Нас всех объединяет любовь к Родине, к России. Это единство во все времена помогало россиянам пройти через трудности и преграды, выстоять в суровых испытаниях, с честью ответить на любые вызовы. Сплоченность и решимость нашего народа особенно важны сейчас, когда наша страна противостоит агрессии западных стран. Им не нравится сильная и суверенная Россия, они посягают на наши земли, на жизни наших соотечественников. Но мы, как и прежде, выстоим и победим.